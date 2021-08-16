本报驻南非记者 闫韫明

自从搬进几内亚苏阿皮蒂水电站附近马蒂纳移民安置点的新家，家庭主妇玛瑞姆脸上的笑容多了起来。

曾经，每天采购食材都令玛瑞姆发愁不已：不仅需要步行到很远的集市，而且由于没有公路、运输不便，集市上卖的那些蔬菜和肉类，还得细心甄别有没有腐败变质。家里有老人和孩子，吃什么、怎么吃成了困扰玛瑞姆的难题。

“中国企业到我们这里修建了苏阿皮蒂水电站，移民安置点还配套建设了一个小集市，买东西特别方便。中国企业还帮我们修了公路，现在新鲜食材更容易运进来，老人和小孩都能吃上放心食物。”玛瑞姆高兴地说。

几内亚有“西非水塔”之称，尼日尔河、塞内加尔河和冈比亚河均发源于此，可开发水力资源达6000兆瓦，此前实际开发量只有不足10%。今年3月底，由中国水利电力对外有限公司参与投资并承建的苏阿皮蒂水电站项目，四台机组全部投产发电，使几内亚总装机规模增长约60%，极大解决了当地电力供应不足的问题，也改善了几内亚电力供应能源结构，推动实现绿色转型。

几内亚总理福法纳和冈比亚总统巴罗今年6月视察了该项目。巴罗表示，水电作为清洁能源对西非人民非常重要，对西非电网的互联互通有着重要的意义。苏阿皮蒂水电站是西非电网的骨干电源点，项目投产发电将助力几内亚和周边国家的经济发展。

水电站项目规模庞大，涉及几内亚4个省5个县，共计1.3万多人，移民安置工作是项目建设初期的重点。在当地政府的协助和建议下，中企对库区人口、房屋和环境等进行详细清点调查，历时38个月，建设完成20个移民安置点，累计为安置点建设长约223公里的道路和两座桥梁。直到去年8月，全部移民搬迁再安置工作圆满完成。

“生活条件比原来好太多了：崭新的房屋、学校、卫生站，配套设施非常齐全。”和玛瑞姆一样，村民们很快就喜欢上了这里。“我们住进了安全舒适的新家。”

学生卡利对新校舍尤其满意：“原来我上学需要走很远的山路。现在，学校就在我们村子旁，还有好多体育设施。”卡利和同学们还去参观了苏阿皮蒂水电站的施工现场，“通过参观和聆听讲解，我增长了见识。我一定要好好学习文化知识，争取考上大学，毕业后回到家乡的水电站来工作！”

几内亚总统孔戴表示，苏阿皮蒂水利枢纽的建成，将促进几内亚实现工业化，使该国有望在5年内成为非洲电力化程度最高的国家。“苏阿皮蒂水电站项目有效满足国内的电力需求，带动工业的发展，并且着力优化当地生活条件，惠及沿线数百万人民。”

（本报约翰内斯堡8月15日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)