常 华

今年8月16日是中国与伊朗建交50周年纪念日，在两国关系发展中具有重要意义。志合者，不以山海为远。历史上，古丝绸之路将中伊紧紧联系在一起，两个文明古国互学互鉴，共同为人类文明进步作出了重要贡献。建交以来，中伊两国不断加强对话交流，各领域友好合作不断迈上新台阶，留下了并肩前行、守望相助的坚实足迹。

中伊政治互信不断深化，传统友谊历久弥坚。2016年，习近平主席成功对伊朗进行国事访问，双方一致同意将中伊关系提升为全面战略伙伴关系，掀开两国关系新的历史篇章。历史证明，中伊关系经受住了国际风云变幻考验。两国坚定支持彼此维护国家主权和民族尊严，支持彼此维护自己选择的发展道路。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，有力巩固了中伊战略互信，坚定捍卫了国际公平正义。

中伊经济领域务实合作成果丰硕。两国经济互补性强，发展合作空间广阔。共建“一带一路”框架内各领域合作有着广阔前景。今年3月，双方签署了中伊全面合作计划，规划长远合作前景，挖掘两国在经济等领域的合作潜力，进一步推动中伊全面战略伙伴关系提质升级，更好造福两国和两国人民。

中伊人文纽带日益紧密，民间交往不断加强。中国有诗“相知无远近，万里尚为邻”，伊朗也有诗句“远者相知即近，近者不知即远”。中华文明和波斯文明绵延数千年，不断互相吸引、相互交流，为人类文明史贡献了精彩篇章。中伊建交以来，文化、教育、新闻、出版、旅游等领域交流合作持续拓展，两国人民日益相识相知，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神焕发出新的生机。

中伊始终同舟共济、守望相助。在中国人民抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，伊朗率先声援，表达了伊朗人民对中国人民的真挚感情。伊朗出现疫情后，中国政府和社会组织、企业及普通民众纷纷向伊方伸出援手，提供了大量医疗物资援助。中方还向伊朗派出首个志愿医疗专家团，协助伊方抗击疫情。中伊两国传统友谊在携手抗疫中不断深化。

今年是中国共产党成立100周年。经过全党全国各族人民持续奋斗，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。进入波斯历1400年新世纪的伊朗，也正处于新的重要历史阶段。站在新的历史起点上，中方愿同伊方一道，以两国建交50周年为契机，加强各领域合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断走深走实。

（作者为中国驻伊朗大使）

《 人民日报 》（ 2021年08月16日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)