新华社喀布尔8月15日电 阿富汗塔利班发言人15日晚说，塔利班武装人员已经进入首都喀布尔。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德当天在社交媒体上宣布，由于在喀布尔的阿富汗安全部队已放弃职责、四散而去，塔利班武装人员已进入喀布尔市内，以保障民众安全，维护社会秩序。

当天早些时候，塔利班发言人穆贾希德在社交媒体上说，塔利班的代表正在喀布尔与阿政府商讨“和平移交权力”。阿富汗代理内政部长阿卜杜勒·萨塔尔·米尔扎夸勒同日说，政府将会把权力移交给过渡政府。

阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉15日在社交媒体上说，阿富汗总统加尼已离开阿富汗。塔吉克斯坦媒体此后援引阿富汗官员的话报道，加尼已前往塔吉克斯坦，并可能再前往其他国家。不过这一消息尚未得到阿富汗总统府方面的证实。

据阿富汗当地媒体此前报道，塔利班武装力量已对喀布尔完成合围。

自美国和北约军队5月撤离阿富汗以来，阿富汗塔利班加大攻势，攻占多个省市。按照塔利班方面的说法，该组织迄今已攻占全国34个省会城市中的30个。

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