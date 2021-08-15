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阿富汗政府与塔利班商讨“和平移交权力”

2021年08月15日22:20 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔8月15日电 阿富汗代理内政部长阿卜杜勒·萨塔尔·米尔扎夸勒15日对媒体表示，现政府将会把权力移交给过渡政府。塔利班发言人穆贾希德当天在社交媒体上表示，他们正在首都喀布尔与阿政府商讨“和平移交权力”。

　　米尔扎夸勒表示，塔利班不会攻击喀布尔，权力移交将以和平方式进行。他还说，政府军会确保喀布尔市的安全。

　　当天上午，喀布尔部分地区传出零星枪声。阿富汗当地媒体报道，塔利班武装力量已对喀布尔完成合围，目前在城郊处待命。阿富汗总统府方面说，没有人进攻喀布尔，安全部队和国际盟友将保卫喀布尔。

　　塔利班发言人穆贾希德15日在社交媒体上表示，塔利班已命令该组织所有武装人员不要进攻喀布尔。该组织正在喀布尔与阿富汗政府商讨“和平移交权力”。他还说，塔利班当天又攻占了贾拉拉巴德、巴米扬、霍斯特等数个省会城市。

　　按照塔利班方面的说法，该组织在10天内已攻占全国34个省会城市中的30个。

　　美国总统拜登今年4月宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。到了7月8日，拜登又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。自美国和北约军队撤军以来，塔利班加大攻势，攻占多座城市，阿富汗安全形势急剧恶化。

(责编：白宇、赵欣悦)

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