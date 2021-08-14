人民网罗马8月13日电 （记者孔歌）近日，山火和热浪席卷意大利，位于意北部的勃朗峰意大利一侧的积雪已处于融化的临界点，南部西西里岛最高温逼近50摄氏度，打破欧洲高温历史记录。本周末意大利仍有近20 个城市拉响“红色高温预警”。与此同时，威尼斯发生了罕见的夏季水位上涨，该城著名的圣马可广场被淹。

联合国政府间气候变化专门委员会公布报告显示，当全球升温1.5℃时，热浪将增加，暖季将延长，而冷季将缩短；当全球升温2℃，极端高温将更频繁地达到农业和健康的临界耐受阈值。专家指出，气候变化和温度上升或导致海平面上升，威胁威尼斯等沿海城市。意大利外长迪马约在社交媒体上写道，“联合国最新的气候报告显示了一幅令人震惊的图景。这是一个关系到我们所有人和生活方方面面的问题”。

调查结果显示，气候变化正在导致干湿状态、风、雪和冰以及海洋发生变化。专家认为，由于气候变化，地中海地区的干旱和火灾会增加。海平面持续上升，可能导致更频繁、更严重的洪水和海岸侵蚀。如果不采取任何措施，到本世纪末，威尼斯周围的海平面可能会上升近1米。

根据欧盟委员会的数据，意大利是 2021 年发生重大火灾数量最多的欧盟国家。该国政府准备在今年 9 月前后任命一名气候特使。迪马约表示，“我们需要做出有效的回应。这就是为什么我们决定在这个领域任命一位气候变化问题特使”。 意大利前环保部长爱德华多·朗奇呼吁，意大利应尽快采取行动，并制定与气候变化相关的法律。

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