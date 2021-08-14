直到今天，美国最早的新冠肺炎确诊病例，还是个谜。

谭主联合专业机构继续溯源美国，通过数据分析系统和跨语言知识图谱对数据进行了深度挖掘分析，结果显示1200余名用户曾描述在2019年12月前出现疑似新冠肺炎症状，其中，用英文发布的占比达80%，大多数定位在美国。

美国的新冠早期病例发现时间，还有继续前移的迹象。

专业机构通过对上述数据进行人工筛查和专家研判，并结合对百余名实名认证用户所描述的患病症状数据进行的机器学习处理，构建出美国早期病例的图谱。可以看出，在美国，新冠病毒以及相应抗体出现的时间至少可以追溯到2019年10月。

谭主也独家采访到了一些称自己在2019年得了新冠的病例。

美国疫情真相，正被一点点揭开。

对于美国早期新冠病毒感染病例，有人很避讳。数据显示，一些自称早期感染的推文正在被删除。

▲2019年10月上旬，我得了不明原因肺炎，跟新冠肺炎极其相似，病况起起伏伏，新冠肺炎的症状我全都有，我坚信我就是得了新冠肺炎。

所以，当谭主联系到这位分享自己在2019年10月就疑似感染新冠的病例赛邦时，他坦言：

“从来都没有人关心过我可能感染新冠这件事，你是第一个。”

2019年，赛邦24岁，当时他在南卡罗来纳州的一个加油站做兼职。

但在这个州，美国官方公布的最早病例，出现在2020年3月份。

然而，在2019年10月初，赛邦就已经发高烧，全身疼痛难忍。他判断自己得了流感。后来，赛邦开始剧烈咳嗽，甚至无法正常呼吸。赛邦的就诊记录显示，他当时的体温为38.9度。

当地医生给他做了两种流感病毒测试，结果都是阴性。随后，医生根据他的肺部X光，诊断其为中度-重度肺炎。

生病前一个月，赛邦和当时的女朋友以及她的家人，一起去了州内一个名为默勒尔斯因莱特的渔村。旅途中，他女朋友10多岁的侄子也感染了轻型肺炎，整个行程都在咳痰。

赛邦告诉谭主，直到新冠肺炎疫情在南卡罗来纳州暴发后，他才意识到，自己在2019年可能已经患上了新冠肺炎。

在南卡罗来纳州，和赛邦一样经历过类似症状的患者，不是少数，当时，他们要么被诊断为不明原因肺炎，要么被诊断为流感。

美国疾控中心（CDC）的数据显示，从2019年9月开始，南卡罗来纳州就开始出现“零星的流感”，进入11月之后，当地更是连续六周，报告了流感的“广泛扩散”。

2019年12月，南卡罗来纳州卫生与环境控制部（DHEC）的数据显示，到2019年12月的第一个星期，南卡罗来纳州因流感而住院的人比往年同期多出41%。

奇怪的是，到了2020年初，随着新冠病毒的传播，南卡罗来纳州的流感病例数，逐渐变得“非常低”。

转折之际，2020年3月11日，时任美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德在出席有关新冠肺炎疫情听证会时承认，美国存在新冠肺炎死亡病例被误认为是流感死亡病例的情况。

被漠视的新冠病毒，正在悄然扩散。

2019年11月下旬，距离南卡罗来纳州不远，同属美国东海岸的佛罗里达州，一个叫做德尔雷海滩的社区中，居民图克尔，开始出现全身疼痛、剧烈咳嗽和盗汗的症状。

半个月后，他的两位邻居也开始出现咳嗽的症状。一个月后，有该症状的疾病开始在整个社区蔓延。

图克尔67岁的邻居唐娜·范霍恩向《棕榈滩邮报》描述，这是她所经历的最严重的流感，整个社区雾化治疗的装置都已经售罄。

几个月后，据《棕榈滩邮报》报道，这些曾出现过类似新冠症状的居民接受了抗体测试，结果，都是阳性。医学专家说，这表明他们已经接触过新冠病毒。

正当这种“不明流感”在德尔雷海滩蔓延时，美国国家医学情报中心（NCMI）官员向国防情报局、五角大楼和白宫警告，疫情即将暴发。这场“灾难性”疫情不仅会对当地民众造成威胁，还会改变他们的生活和商业模式。

这种警告，不止一次。

美国情报机构拿到的这些资料，不是所有美国官员都知道。

美国新泽西州梅尔哈姆市长就表示，自己在11月下旬到大西洋城参加市长联盟会议返回后，生了一场“成年后最严重的病”。当时，医生诊断他得了流感。几个月后，梅尔哈姆做了新冠病毒抗体检测，结果，也是阳性。

这些已经被检测到的病例，却被偷偷掩盖。

美国疾控中心官方公布的佛罗里达州首例新冠肺炎确诊病例也是在2020年3月1日，但当地的卫生部网站曾发布过171名新冠肺炎患者的数据，他们确诊的时间，最早是2020年1月。

这171人中，大部分没有出国旅行史。也就是说，在科学家认为新冠肺炎国与国之间的传播仅限于国际旅行者时，它在佛罗里达州的社区，已经开始传播。

但这些病例的确诊时间等关键数据，当时已经被彻底删除。曾就任佛罗里达州卫生部高级数据主管的丽贝卡·琼斯，曾在接到删除指令后提出质疑，不久后，她就被解雇。

11月份的疫情，再次被隐瞒。

2019年12月，病毒依然在扩散。

圣诞节后两天，位于华盛顿州的简前往当地医院。64岁的她出现全身疼痛、发烧等症状，并伴有干咳。呼吸时，她的肺部时不时会发出奇怪的声音。

当地医生给简开了治疗哮喘的药物，在接受了一个多月的治疗后，简的病情逐渐好转。

2020年2月初，简前往华盛顿州的柯克兰市见了一位好友。对方在当地一个叫做梅森贝尔维尤的医疗中心当护士。

半个多月后，这个人口不足10万的小城，成为了美国疫情的“震中”。当时，全美11例新冠死亡病例中，有7例，与柯克兰市的一家养老院有关。

后来，经过血清检测，简的血液样本中新冠病毒抗体的检测结果呈阳性。《西雅图时报》报道了简的故事，当地卫生部门承认，这种情况，不止简一人。

卫生部门还承认，并没有把这些人纳入早期病例。事实上，类似证明美国病例出现时间更早的专业研究，已经越来越多。

美国国立卫生研究院（NIH）的研究表明，早在2019年12月，新冠病毒已在美国本土进行传播。

CDC科学家发布的一份研究报告也显示，早在12月中旬，新冠病毒已经在美国出现。

研究人员在2019年12月13日至12月16日采集的39份血液样本中，发现了新冠病毒抗体。

随后，美国政府以“干扰溯源工作、对美国国家安全不利”为由，叫停了调查项目，并且封存了2020年1月2日以前的血液样本，不再检测。

种种迹象显示，美国疫情在华盛顿州暴发的时间比官方公布的更早。

谭主也采访到了另一位华盛顿州西雅图市周边的早期病例，海斯。

海斯告诉谭主：

“早在2019年10月，我就感染了‘无法被识别的肺炎’，当时，我高烧40度。9天时间里，我每天都拍X光片，但医生就是无法判断这一肺炎是病毒性的还是细菌性的。”

直到几个月后的复查，医生才根据海斯的X光片，诊断其为新冠肺炎患者。海斯还和谭主提到，自己有14位亲戚也有同样的症状，但发病之前的一段时间里，他们没有见过面。

这也再次印证了，美国的早期病例，有可能追溯到2019年10月之前。

但直到2020年1月21日，CDC才正式宣布了美国境内的第一例新冠肺炎确诊病例——也来自华盛顿州西雅图市。

仅仅66天之后，美国新冠肺炎确诊病例攀升至全球第一，直到今天。

从南卡罗来纳州到佛罗里达州再到华盛顿州，从110天到95天再到25天，新冠肺炎疫情早已在美国传播，但这些关键的节点，都在被美国各地的政客无视，甚至是掩盖。

而当现实戳破谎言，当真相无法被掩盖，美国到底是全球“抗疫第一”，还是“抗疫失败第一”？

答案，人尽皆知。

（为保护受访者隐私，文中出现的赛邦和海斯均为化名。）

来源：玉渊谭天

(责编：胡永秋、杨光宇)