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加拿大将强制要求公务员和航班、列车乘客接种疫苗

2021年08月14日10:39 | 来源：中国新闻网
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　　中新社多伦多8月13日电 (记者 余瑞冬)加拿大联邦政府8月13日宣布对公务员及部分联邦监管行业实施新冠疫苗强制接种的计划。所有商业航班、省际列车等交通工具，最迟将在10月底之前要求其乘客必须已接种疫苗。

　　加政府计划，最快在9月底对所有联邦公务员实行疫苗接种强制要求。对于无法接种疫苗的少数公务员，可视情采取通融或替代措施。

　　对于联邦监管的航空、铁路和水上交通部门的雇员，当局拟于10月底之前尽快推行疫苗接种强制措施。同样措施将拓展至包括商业航班、跨省列车以及有过夜住宿服务的邮轮等交通工具的乘客。

　　加政府表示，将与各相关方进一步讨论实施强制接种措施的具体细节。当局同时呼吁联邦监管的公营公司及其他雇主也要求其雇员接种疫苗。

　　加拿大最主要的两大航空企业加拿大航空公司、西捷航空公司均发出声明，对疫苗接种强制措施表示欢迎。

　　加政府表示，自该国去年12月中旬启动新冠疫苗接种工作以来，确诊病例中仅有不到1%是已完全接种疫苗的人士。目前加拿大合资格人士、即12岁以上人群中，已有逾82%至少接种一剂疫苗，逾71%实现完全接种。

　　2020年的官方数据显示，加拿大约有公务员30万人，其中约58%分布在首都地区之外。在联邦监管行业中，约有1.85万个雇主机构，雇用95.5万名雇员，大约占全国劳动力的6.2%。(完)

(责编：于洋、杨牧)

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