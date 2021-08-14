中新社莫斯科8月13日电 据俄外交部网站消息，俄罗斯外长拉夫罗夫13日在顿河畔罗斯托夫举行的记者会上对媒体表示，俄方希望更多国际力量参与调解阿富汗局势。

拉夫罗夫说，与其他冲突局势相比，国际调解力量在阿富汗可以发挥更重要的作用。希望伊朗方面能参与调解，在以后的阶段希望印度等其他国家也能参与进来。

拉夫罗夫表示，我们认为有必要恢复阿富汗的和平谈判进程。我们关切的是阿富汗局势不要扩散到中亚地区，不要扩散到集安组织成员国境内。

拉夫罗夫提到，美国试图与中亚国家达成协议，以便将一部分从阿富汗撤出的武装力量部署到这些国家的领土上。俄方的立场与哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦的立场一致，即不需要美方这样做。美方试图建立新的军事存在，跨境向阿富汗使用武力，并把俄方盟友变成美国政策人质的做法不会有好结果。

近期阿富汗局势恶化。据俄新社消息，截至13日，塔利班已占领了大部分阿富汗重要省份，并且获得了阿富汗与中亚国家交界地带的绝大部分地区控制权。俄防长绍伊古近日表示，集安组织做好应对恐怖分子从阿富汗渗透的准备并强调如果集安组织成员国受到威胁，则俄将向其提供军事援助。(完)

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