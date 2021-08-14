(抗击新冠肺炎)德国连续两日新增确诊超五千例 将美国列为高风险地区

中新社柏林8月13日电 (记者 彭大伟)德国疾控机构13日公布的新增确诊感染新冠病毒病例数为5578，已连续两日新增突破五千例。由于美国、土耳其和以色列新增确诊病例数攀升，德国政府当天宣布将上述三国列为新冠高风险地区。

德国疾控机构罗伯特科赫研究所当天公布的新增确诊感染人数和新增死亡人数分别为5578人、19人，累计确诊3810641人、累计死亡91853人。该国官方用于监测疫情严重程度的新冠发病率指数(平均每十万人七日累计新增确诊数)当天进一步反弹至30.1。截至目前，德国已接种9690万剂次疫苗，共有47048937人已实现完全接种，占该国总人口数的56.6%。

德国联邦政府当天宣布，考虑到美国、土耳其和以色列三国新冠确诊病例数攀升，将三国列为新冠高风险地区。其中，对美国和以色列的相关旅行限制从本月15日起生效，对土耳其的限制从17日起生效。15日起生效的还包括对肯尼亚、黑山、越南、法属圭亚那和法属波利尼西亚等国家和地区。

根据德国官方目前实施的防疫措施，来自高风险地区的旅客如果已经完全接种新冠疫苗，或是曾经感染过新冠病毒之后痊愈，则可免于接受隔离。不符合这两项条件之一的人士则必须在抵达德国后自行隔离，隔离至第五日如果新冠检测结果为阴性，可提前结束隔离。(完)

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