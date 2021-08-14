本报驻南非记者 闫韫明

日前，在两台机车的牵引下，几内亚达圣铁路首趟万吨运矿重载列车，编组100节载货车厢，从几内亚西北部的圣图矿区站驶出，历时2小时22分钟抵达达比隆港站，标志着达圣铁路进入万吨重载时代。

达圣铁路由中国中铁第一勘察设计院设计、中铁十四局等承建。该铁路长约125公里，设计时速80公里，建有21座桥梁、2条隧道和6个车站，完全使用中国标准、中国技术和中国设备，是几内亚自20世纪70年代以来建造的第一条现代化铁路，于今年6月顺利竣工。

几内亚是世界上最大的铝土矿出口国之一，铝土资源极为丰富，其已探明储量约占世界1/3。然而，落后的基础设施和复杂的地理条件给运输造成不便——一辆载重40吨的卡车在矿区和达比隆港之间来回一趟，需要9个小时，低效又不安全，产业发展极受限制。

“达圣铁路的建成将带来巨大变化，期待它在未来推动沿线矿产项目。”几内亚总统孔戴亲赴现场参加通车仪式时表示，达圣铁路直接连通达比隆港区和沿途多个矿区，将充分发挥“海铁联运”模式优势，提升运输效率、降低出口成本，有利于几内亚构建工业和农业经济走廊，几中合作让他对地区未来发展更加充满信心。

据介绍，施工期间，中方项目部累计招聘当地员工5000人。盖得吉利村坐落于达圣铁路沿线，村长穆罕默德见证并参与了这条铁路的建设全过程。

穆罕默德说，在铁路建设前，大部分村民都以种地、养羊为生，少部分人在附近城市做些简单的零工，月薪至多60万几内亚法郎（约合人民币420元）。中企到来之后，几乎把村里所有的年轻人都招聘去参加工作。经过中企培训，村里培养了一批瓦工，“原本附近几个大城市加在一起都找不到几个瓦工，现在光我们村就有不少。不仅收入翻番，更重要的是，公司为我们开展技能培训。”穆罕默德自豪地说。

如今，村里家家户户都买了新摩托车，很多人都用上了智能手机，生活越来越有滋味。中企还把经过村庄的大小道路修整一新，搭设了便利桥，方便村民们通行。尽管达圣铁路建设已经结束，但凭借学到的技能，穆罕默德顺利在另一家建设公司入职。“相信我们的村子、我们的社区会因为这条铁路而发展得更好，越来越多的人会和我一样走到山外，说不定，我的孩子将来能有机会到中国去学习和工作呢。”穆罕默德对未来充满希望。

（本报约翰内斯堡8月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 03 版）

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