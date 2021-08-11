“和兴”今年8岁了，是一只雄性大熊猫。 西宁熊猫馆供图

人民网西宁8月11日电（杨倩） 近日，西宁熊猫馆为生日相近的“双欣”（10岁）“和兴”（8岁）举办了生日庆祝活动，这是它们在西宁的第三个生日。2019年“双欣”“和兴”和另外两只大熊猫“奇果”“圆满”从成都移居西宁，开启了高原生活之旅。

据熊猫馆运营经理茹雨婕介绍，大熊猫对栖息地的环境要求比较严格，四只大熊猫对西宁的环境和气候很适应，身体各项指标正常。茹雨婕说：“西宁夏季凉爽，但紫外线较强，饲养员会根据温度和光照情况给大熊猫调换室内外场地，冬季下雪后，大熊猫很喜欢在室外戏雪。”

尽管西宁是高原城市，平均海拔2200米，但大熊猫最适应的海拔是1500-3000米之间，因此没有产生高原反应。此外，由于西宁气候比较干燥，熊猫馆内配备了人造水池和雾森系统，可以充分满足大熊猫对湿度的需求。

据茹雨婕介绍，西宁熊猫馆是目前西北拥有大熊猫数量最多的单体熊猫馆，年均客流量约100万人次。疫情期间，馆方以“云吸猫”的方式与网友互动，受到来自各地熊猫爱好者的关注。

四只大熊猫来到西宁，被赋予了外交、环保、旅游和动物保护大使的称谓。两年来，通过馆方举办的一系列科普活动，广泛宣传了大熊猫作为珍稀保护动物旗舰种的科学文化价值，以及保护濒危珍稀野生动物和保护生态环境的重要意义。

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