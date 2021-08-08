新华社开罗8月8日电 专访：世卫组织新冠病毒溯源工作已被蒙上政治化阴影——访埃及前驻华大使希夫尼

新华社记者吴丹妮 马尔瓦·叶海亚

近日，埃及前驻华大使阿里·希夫尼在开罗接受新华社记者采访时表示，在美国施压与干扰下，世界卫生组织有关新冠病毒的溯源工作已被蒙上政治化的阴影。

希夫尼说，世卫组织相关专家组已在中国进行了长时间、深入的研究，并确认新冠病毒“极不可能”是通过实验室引入人类。据他所知，中国始终十分配合相关专家的走访、调研工作，“耐心、自信”而且“很坦荡”。

对于近期中国网民呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室一事，他表示：“中国网民对德特里克堡生物实验室调查的联署签名已经超过2000万，我在此表示声援。”

希夫尼认为，世卫组织秘书处近期提出的第二阶段溯源工作计划主要是迫于某些大国的压力，且出于一些政治化因素的考量。

他认为，部分西方国家向世卫组织施压，根本目的是要激起舆论对中国公布疫情信息透明度的怀疑，进而影响中国的国际形象。“鉴于近些年国际局势的变化，西方国家希望在多个层面让世界对中国产生负面预期。”

“通过给许多问题和危机附上政治色彩来实现他们的利益，这就是他们的计划。”希夫尼说，全球关键性问题被政治化已经成为一种痼疾，世界正饱受这种困扰。

“在对抗疫情这件事上，我们看到了中国与西方部分国家的不同。”希夫尼说，中国控制住了新冠疫情，并向全球许多国家提供医疗援助，还同埃及等国家合作，实现中国新冠疫苗在其他国家的本地化生产，助力全球抗疫。

“美国等部分西方国家的做法不仅引发了国家间的分歧和民众对疫苗接种的担忧，更在国际社会制造了一种相互猜疑的氛围。长此以往，世界为抗击疫情所做的努力将大打折扣。”希夫尼说。

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