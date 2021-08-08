美国纽约州奥尔巴尼县治安官办公室6日说，一名指认纽约州州长安德鲁·科莫性骚扰的女子已经提交刑事诉讼文件。

纽约州总检察长3日宣布，一项民事调查认定科莫性骚扰11名女性。科莫坚称清白、拒绝辞职，或遭州议会弹劾。

【首提刑事】

奥尔巴尼县治安官办公室说，一名女子5日提交刑事诉讼文件，陈述科莫性骚扰行为。美联社报道，这是指认科莫性骚扰的女性首次向执法机构提交正式文件，意味着她们向提起刑事指控更进一步。

奥尔巴尼县治安官办公室没有公开文件具体内容及这名女子的姓名。据美国媒体报道，这名女子是纽约州总检察长3日所公开调查报告中的“1号行政助理”。这名助理指认科莫去年11月在州长官邸一个房间内触摸她的胸部，曾经在两人合影时触摸她的臀部。

奥尔巴尼县治安官克雷格·艾普尔告诉《纽约邮报》记者，如果调查人员或县地方检察官认定科莫犯罪，这名民主党籍州长可能遭逮捕。“鉴于涉及州长，我们不会仓促行事，也不会拖延。”

美国布法罗大学法学教授、纽约州前检察官朱迪丝·奥林分析，这名女助理提交的文件可能推动检方对科莫提起强行触摸甚至性虐待指控，但也可能因为证据不足或没有证人难以推进。

【反指造假】

科莫的律师丽塔·格拉文在一场线上记者会上没有就这名女子提交刑事诉讼文件作出回应，但声称这些女性遭性骚扰的说法“不实”。

格拉文说，科莫从事公共服务40多年，突然遭指认性骚扰一名行政助理，“这是单方面（说法），他遭人陷害”。

按格拉文的说法，有记录证实这名女助理去年11月16日在州长官邸工作数小时、至少与科莫接触一次，但她当天在州长官邸向其他工作人员发送的多封电子邮件并没有提到发生任何事情。

科莫的多名律师说，他们在纽约州总检察长3日公布民事调查结果以前没有收到通知，调查人员也没有与他们分享11名女子的证词文本。

那项民事调查认定，科莫性骚扰11名女子，包括不经同意触摸身体、亲吻以及有性暗示的言论；科莫和下属营造了对女性不利的工作环境，科莫团队一名高级成员曾经报复至少一名举报者。

科莫一向坚称清白，承认与同事亲密，但否认有任何不当行为。

【推动弹劾】

这名女性提交刑事起诉书之际，正值纽约州议会考虑弹劾科莫的可能性。纽约州议会律师5日致信科莫，要求他在13日以前回应性骚扰传闻或提供证据表明清白。

纽约州州议会司法委员会定于9日讨论是否可以弹劾科莫。美联社报道，如果科莫拒绝辞职，接近三分之二的州议员表示支持弹劾。

科莫63岁，三次当选纽约州州长，本次任期定于2022年结束。他一度被视为民主党总统候选人的潜在人选，也是美国去年应对新冠疫情的“抗疫明星”。因性骚扰丑闻，要求科莫下台的呼声从2月底开始逐渐高涨。纽约州议会多名议员曾经联名致信科莫，敦促他辞职。美国总统拜登、国会众议院议长佩洛西等民主党高层人士3日敦促科莫辞职。

昆尼皮亚克大学开展的一项民意调查显示，70%的调查对象认为科莫应该辞职，55%的调查对象认为他应该受到刑事指控。（包雪琳）（新华社专特稿）

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