人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

袭船无人机伊朗制造？伊朗再斥西方指责

2021年08月08日09:53 | 来源：新华网
小字号

　　伊朗常驻联合国代表团临时代办6日否认七国集团所谓伊朗在海湾地区袭击一艘油轮的说法，同时指责以色列试图带偏舆论。

　　“默瑟街”号油轮由以色列企业管理，7月29日在阿曼附近海域遇击，一名英国籍船员和一名罗马尼亚籍船员死亡。

　　美军中央司令部6日说，美方专家收集并分析了这艘油轮遇袭的“实质性证据”，认定袭击由搭载爆炸物的伊朗无人机发动。英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德告诉媒体记者，袭击由沙赫德-136型无人机发动，只有伊朗制造这一机型。七国集团外长同一天发表声明，声称“证据直指”伊朗袭击了这艘油轮。

　　伊朗常驻联合国代表团临时代办扎赫拉·埃尔沙迪6日说，伊朗政府“绝对否认”上述说法。她说，以色列声称伊朗两年内袭击超过10艘商船、威胁海事安全并干扰航行自由，是在抹黑伊朗。

　　就以色列国防部长5日声称将对伊朗动武，埃尔沙迪说：“伊朗将毫不犹豫地自卫、保卫国家利益。”

　　伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德3日说，海湾地区近期发生的所谓劫船事件“非常可疑”，伊朗与这些事件无关，愿意向这一地区提供帮助和救援。（包雪琳）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部