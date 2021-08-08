伊朗常驻联合国代表团临时代办6日否认七国集团所谓伊朗在海湾地区袭击一艘油轮的说法，同时指责以色列试图带偏舆论。

“默瑟街”号油轮由以色列企业管理，7月29日在阿曼附近海域遇击，一名英国籍船员和一名罗马尼亚籍船员死亡。

美军中央司令部6日说，美方专家收集并分析了这艘油轮遇袭的“实质性证据”，认定袭击由搭载爆炸物的伊朗无人机发动。英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德告诉媒体记者，袭击由沙赫德-136型无人机发动，只有伊朗制造这一机型。七国集团外长同一天发表声明，声称“证据直指”伊朗袭击了这艘油轮。

伊朗常驻联合国代表团临时代办扎赫拉·埃尔沙迪6日说，伊朗政府“绝对否认”上述说法。她说，以色列声称伊朗两年内袭击超过10艘商船、威胁海事安全并干扰航行自由，是在抹黑伊朗。

就以色列国防部长5日声称将对伊朗动武，埃尔沙迪说：“伊朗将毫不犹豫地自卫、保卫国家利益。”

伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德3日说，海湾地区近期发生的所谓劫船事件“非常可疑”，伊朗与这些事件无关，愿意向这一地区提供帮助和救援。（包雪琳）【新华社微特稿】

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