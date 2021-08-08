人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国冲击国会事件首次有嫌疑人承认袭警罪

2021年08月08日09:51 | 来源：新华网
小字号

　　两名今年初参与暴力冲击美国国会的嫌疑人6日在法庭承认袭击警察罪名。据美联社报道，这是首次有冲击国会事件嫌疑人承认袭警。

　　来自新泽西州的44岁健身房老板斯科特·费尔兰在华盛顿州一家联邦法院承认袭击警察和阻碍国会履行职责罪名。

　　据法新社报道，费尔兰可能获判4年多监禁。法院定于9月27日宣布对他的量刑裁定。

　　华盛顿州一名28岁男子在同一家法院承认袭警罪名。

　　1月6日，时任美国总统特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方冲突，至少一名警察和4名示威者死亡，大约140名警察受伤。

　　美国司法部6日说，超过570人因冲击国会事件被捕并受到指控，目前只有少数人的审理过程进入认罪或量刑阶段。大多数人受到非法冲击国会等较轻罪名指控，超过170人受到重罪指控。

　　佛罗里达州男子保罗·阿拉德·霍奇金斯7月19日获判8个月监禁。他是首名因冲击国会事件受到重罪指控并获刑的人。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部