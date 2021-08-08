两名今年初参与暴力冲击美国国会的嫌疑人6日在法庭承认袭击警察罪名。据美联社报道，这是首次有冲击国会事件嫌疑人承认袭警。

来自新泽西州的44岁健身房老板斯科特·费尔兰在华盛顿州一家联邦法院承认袭击警察和阻碍国会履行职责罪名。

据法新社报道，费尔兰可能获判4年多监禁。法院定于9月27日宣布对他的量刑裁定。

华盛顿州一名28岁男子在同一家法院承认袭警罪名。

1月6日，时任美国总统特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方冲突，至少一名警察和4名示威者死亡，大约140名警察受伤。

美国司法部6日说，超过570人因冲击国会事件被捕并受到指控，目前只有少数人的审理过程进入认罪或量刑阶段。大多数人受到非法冲击国会等较轻罪名指控，超过170人受到重罪指控。

佛罗里达州男子保罗·阿拉德·霍奇金斯7月19日获判8个月监禁。他是首名因冲击国会事件受到重罪指控并获刑的人。（杜鹃）【新华社微特稿】

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