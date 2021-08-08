新华社坎帕拉8月7日电（记者张改萍）第二届乌干达中学汉语教学研讨会7日在乌首都坎帕拉以线上方式举行，来自中国和乌干达的汉语教师汇聚一堂，分享在汉语教学实践中的经验和体会。

中国驻乌干达大使馆政务参赞陈会新在致辞中表示，举办研讨会有助于两国汉语教师分享汉语教学经验、提高教学技能。他希望乌干达麦克雷雷大学孔子学院的中方教师与乌干达当地教师共同努力，培养出更多优秀汉语人才，推动乌干达汉语教学蓬勃发展。

乌干达国家课程开发中心主任格蕾丝·巴谷玛说，自乌干达将汉语列入初级中学教学大纲后，乌全国已有30多所中学开设汉语课程。乌干达正在考虑将汉语纳入高级中学课程。

麦克雷雷大学校长巴纳巴斯·纳万圭高度评价孔子学院为乌干达培养汉语师资作出的贡献，并期待当地更多中学开设汉语课程。他表示，希望乌干达青年学生通过学习汉语，深入了解中国历史文化，近距离感受中国的发展。

本届乌干达中学汉语教学研讨会由麦克雷雷大学孔子学院主办，为期一天，孔子学院中乌双方院长、教师及志愿者等参加。与会教师表示，研讨会和将于8日举行的汉语教师教学比赛等活动有助于提高汉语教师的教学能力和教学积极性，促进乌干达汉语教学事业的发展。

(责编：崔译戈、刘叶婷)