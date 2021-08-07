新华社北京8月7日电 综合新华社驻外记者报道：美国务院日前批准对台军售，多国专家学者对这一错误决定予以强烈批评，认为此举干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，违背国际法和国际关系基本准则，严重损害中美关系和地区和平稳定。

乌兹别克斯坦政治评论员图兰拜·库尔班诺夫表示，台湾问题事关中国核心利益。美国政府批准对台军售，企图借此遏制中国发展，是粗暴干涉中国内政的举动，违背国际法和国际关系基本准则，向“台独”分裂势力发出错误信号。此举将严重破坏地区稳定，也将严重损害美国自身的国际形象。

古巴国家电视台资深新闻编辑安内莉耶塞·罗德里格斯说，美国批准对台军售公然违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定。台湾是中国的一部分，世界各国必须尊重中国的主权。中国政府一贯促进世界和平与合作，美国此举只会加剧中美之间紧张关系。

肯尼亚国际关系问题学者卡文斯·阿德希尔说，美国向台出售武器只会扩大中美之间的裂痕。台湾是中国不可分割的一部分，任何增加对台军事援助的外部企图都是对中国领土完整的侵犯，也是对国际关系基本准则的违背。

波黑政治评论家埃尔明·查特加表示，台湾问题是中国内政，挑战这个常识和中国的底线是政治自杀行为。当前全球处于抗击新冠疫情的关键时刻，美国政府应做好国内抗疫工作，而不是到世界上惹是生非、到处添乱，做损人不利己的事情。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，美国选择对台军售是挑动紧张局势，而不是促进两岸合作与对话，这是令人担忧的错误决定。

新加坡时政评论员翁德生说，美对台军售是对中国内政的粗暴干涉，损害中国主权和安全利益，违背国际法和国际关系基本准则。同时，对台军售也违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定，将严重损害中美关系和台海和平稳定。

巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里说，美国在台湾问题上公然违反一个中国原则和中美三个联合公报规定的行径并不令人感到惊讶。历史经验告诉世人，美国有为了既得利益而背弃承诺与协议的历史。美国对台售武完全违背了国际关系基本准则，是对国际法的公然践踏。乔杜里指出，美国对台售武将对地区和平与稳定构成巨大威胁，是干涉他国内政的恶例，美国必须避免采取任何支持分裂主义、扰乱地区和平的行动。

俄罗斯导弹及火炮学研究院通讯院士康斯坦丁·西夫科夫说，美国此举侵犯中国主权，干涉了中国内政，将极大增加地区的紧张。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，他对美国这一做法并不感到意外，美国早已将中国视为主要战略竞争对手，将台湾作为筹码来牵制中国。如果形势有变，美国将在必要的时候牺牲台湾来实现自己的利益。（参与记者：蔡国栋、林朝晖、白林、张修智、刘锴、闫洁、蔡蜀亚、蒋超、张继业、余谦梁、郑世波）

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