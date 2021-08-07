新华社华盛顿8月6日电（记者杨士龙 张墨成）美国疾病控制和预防中心6日公布的最新数据显示，半数美国人口已完成新冠疫苗接种。

美疾控中心网站数据显示，截至6日，超过1.659亿美国人已完成新冠疫苗接种，占其总人口的一半；超过1.937亿人，即58.4%的美国人口接种了至少一剂新冠疫苗。

随着新冠变异病毒德尔塔毒株在美国传播加剧，全美多地新增确诊病例和住院病例持续增加。美疾控中心6日公布的每周疫情报告显示，目前美国大部分地区新冠病毒社区传播严重，新增确诊病例、死亡病例、住院病例在不断上涨，尤其是在那些疫苗接种率较低的社区。美国政府大力呼吁加快推进疫苗接种进度。

美国总统拜登6日在白宫发表讲话时呼吁：“根据建议佩戴口罩，今天就接种疫苗。这些措施可以挽救生命，也意味着我们将不再遭受疫情初期那样的经济损失。”

美疾控中心数据显示，截至4日，美国7日平均日增确诊病例约9万例，较前一周上升33.7%；7日平均日增死亡病例377例，较前一周上升34.8%。

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