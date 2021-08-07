新华社北京8月7日电 全球连线：引航中国创伟业 心怀世界谋大同——中国共产党百年奋斗历程珍贵的世界记忆

新华社记者

100年来，中国共产党团结带领中国人民接续奋斗，推动中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，并为人类共同福祉和进步作出重要贡献。

百年历程，世界瞩目。在中国共产党成立100周年之际，众多外国人士讲述了中共奋斗历程带给他们的珍贵记忆。

人民至上

泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼说，中共中央总书记习近平一心为民、忘我无私的精神令人钦佩，“我将无我，不负人民”，彰显他赤诚奉献和勇担使命的精神。

习近平总书记“我将无我，不负人民”这句话令很多外国人士印象深刻。他们从中读懂了中国共产党以人民为中心的执政理念，感受到中共领导人的为民情怀和使命担当。

欧洲左翼党第一副主席、西班牙共产党中央委员玛利亚·特蕾莎·莫拉对此十分感慨：“这句话正是中国共产党‘人民至上’理念的体现，对当今世界具有重要意义。”

“坚持以人民为中心，实实在在地推动社会发展，这是他一直在强调的一点。”希腊前总理乔治·帕潘德里欧在回忆起与习近平总书记的几次会面时这样说。

坚守初心使命，坚持人民至上，不断为民造福，共产党人“我将无我、不负人民”的崇高情怀吸引世界目光、赢得广泛赞誉。

——坚持执政为民，兑现对人民的承诺，受到人民拥戴，这是英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克对习近平总书记的评价。

——献身人民事业，努力增进人民福祉，只有无私的人才能做到这一点，巴基斯坦执政党正义运动党首席召集人赛义夫拉·汗·尼亚齐在谈到对习近平总书记的印象时，感慨道。

——始终坚持人民至上，全心全意为人民服务，是中共领导中国人民实现成功发展的“秘诀”之一，这是英国知名社会学家马丁·阿尔布劳的细致观察和深入总结。

——中共践行以人民为中心的执政理念，为世界其他执政党树立了非常好的榜样，意大利共产党全国书记毛罗·阿尔博雷西同莫拉一样，看到“人民至上”理念蕴含的世界意义。

伟大成就

“在担任波兰驻上海总领事期间，我曾多次参观中共一大会址，希望能从中国共产党百年辉煌历程的起点得到更多启发。”波兰前驻上海总领事沙法什说。“英勇无畏”，是他对百年中共的评价。

“没有共产党就没有新中国”，罗马尼亚前驻华大使、著名汉学家罗明特别认同这句话。他说，中共选择了一条从中国实际出发、符合中国国情的发展道路，团结带领中国人民实现发展繁荣。

百年来，中国共产党引领中国从积贫积弱走向繁荣富强，很多外国人士见证了中国发生的沧桑巨变，对中国奇迹赞叹不已。

“我曾经数次访问中国，而2017年前往中国云南的那次访问让我毕生难忘。”乌拉圭广泛阵线党主席哈维尔·米兰达回忆起他在云南省了解中国脱贫攻坚经验做法的往事。

在云南，他结交了一位农民朋友。得益于国家的扶贫政策，短短几年，这位农民朋友的生活发生了翻天覆地的变化，他的家庭从山上的竹棚搬进了有网络的房子，孩子上了大学……米兰达说，他感受到村民发自肺腑的喜悦。

——“在世界历史上绝无仅有”，白俄罗斯前副总理托济克如此看待百年中共的奋斗历程。

——“倍感震撼”，这是尼日利亚前外长、前驻华大使阿米努·巴希尔·瓦利第一次到中国时的突出感受。“我去过许多地方，包括新疆，看到了中国短时间内取得这么多成就，这是人类历史上前所未见的。”

——“每次访华，我都能感受到中国共产党坚持不懈提高人民生活质量的决心，这是中国之行给我留下的最深刻印象。”哥斯达黎加前总统菲格雷斯如是说。

——“中国能有今天的成就，离不开中国共产党领导人的智慧、勇气、科学的执政理念和政治远见。”尼泊尔驻华大使潘迪这样说。

命运与共

“中国治理模式在实践中取得了积极效果，我们有必要学习、分析，并借鉴到我们的社会主义建设过程中。”委内瑞拉统一社会主义党副主席阿丹·查韦斯回忆起自己4次“紧凑的”访华行程时这样说。统一社会主义党多次派团赴华，行走体验“幸福感与日俱增”的中国发展之路。

中国日益走近世界舞台中央，国际社会聚焦中国共产党。外国人士指出，中国的发展理念和经验给世界带来重要启发借鉴。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，中共政策具有连续性，组织动员能力强大。中共实事求是，善于在实践中不断摸索、总结经验，这些都是中共领导中国取得巨大成就的重要原因。

很多外国人士还看到，中国共产党的出现改变了中国，也改变了世界。中共心怀世界、开放包容，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体，为人类共同福祉和进步作出重要贡献。

“现在，你可以在柏油路上驾车从乌干达的一个角落到达另一个角落，而这些路多数是中国企业修建的。”乌干达执政党全国抵抗运动副总书记理查德·陶德旺对条条柏油路印象深刻而美好。在他眼中，“一带一路”倡议把沿线国家民众联系起来，得到广泛欢迎。

携手同行、命运与共，产生广泛强烈的世界回响。

——“中国共产党看到的是人类共同的需求，倡导的是友好与合作的方式。”泰国泰中文化经济协会会长、前国会主席、前副总理颇钦·蓬拉军高度评价人类命运共同体理念，认为这体现出中共心系世界大同。

——中国领导人提出的“一带一路”倡议、人类命运共同体理念等，都是对全世界的重要贡献，马丁·雅克这样评价。

——中国致力于与其他国家携手共创人类更美好未来，“一带一路”倡议致力于推动共同发展，帮助人们实现梦想，哥斯达黎加前总统菲格雷斯如此道出他的感受。

——只有加强多边主义和国际合作，才能有效应对当前世界面临的全球性挑战，柬埔寨参议院主席、人民党副主席赛冲这样认为。中国提出建设新型国际关系、构建人类命运共同体，“我们坚信这些理念将为世界和平、发展繁荣作出重大贡献”。（执笔记者：何梦舒、王晓梅、齐紫剑；参与记者：于帅帅、李浩、刘天、蒋超、张代蕾、张继业、叶心可、陈占杰、林惠芬、陈进、陈序、张章、魏忠杰、李佳、王蕾、倪瑞捷、郭骏、范小林、朱婉君、杨士龙、兴越、胡友松、陈威华、赵焱、张改萍、王小鹏、宋宇、王亚光、郭鑫惠、毛鹏飞）

(责编：白宇)