人民网约翰内斯堡8月6日电 （记者王磊）第十四届“龙源穆利洛杯·汉语桥”世界中学生中文比赛南非赛区决赛于当地时间8月6日举行。受疫情影响，此次比赛采用线下、线上结合的方式举办，得到南非中学生以及教育界的广泛关注和欢迎。

中国驻开普敦总领事林静，南非基础教育部教研司司长莫迪巴，中国驻南非大使馆教育参赞李旭东，南非基础教育部国际司副司长沙邦谷等应邀出席。

此次“龙源穆利洛杯·汉语桥”世界中学生中文比赛南非赛区决赛由开普数学科技学院（开普敦）承办，并由中国企业龙源穆利洛公司冠名赞助，南中经贸协会友情赞助。来自南非8所高中的11名选手通过激烈的角逐，最终排名前两位的选手将代表南非参加10月在中国举办的世界总决赛。11名选手分别带来以“追梦中文，不负韶华”为主题的演讲，以及中国文化主题的才艺展示。

今年的南非赛区决赛设置了多个奖项，以鼓励中学生们继续努力学习中文。最终，来自费尔蒙特高中的玛丽莎和斐京华侨公学的莫姗妮分别获得第一名和第二名，他们将代表南非参加世界总决赛。

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