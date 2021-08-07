鉴于韩国新冠疫苗接种进程多次受“断供”影响，总统文在寅5日提出，将投资2.2万亿韩元（约合19亿美元），力争在2025年前让韩国跻身世界五大疫苗生产基地。

文在寅当天在总统府青瓦台主持一场疫苗相关会议时提出上述计划。他说，将把疫苗、半导体和电池列为三大“国家战略技术”，在这些领域增加投资、提供减税等优惠，以帮助本国企业实现关键材料、零部件和设备生产本土化。

“我们将努力向前，在2025年前成为全球五大疫苗生产地之一。”他说。

按照文在寅的说法，为实现上述目标，韩国每年将培养大约200名医学家、1万名临床试验专业人才和2000名生物制药专业人才。他希望，韩国国产一号新冠疫苗在明年上半年投入使用。

路透社分析，文在寅定于明年5月卸任，把新冠疫苗生产视为余下任期的重中之重，以应对批评政府处理疫情不力的舆论压力。

韩国保健福祉部长官权德喆说，这笔投资还将用于支持国产新冠疫苗研发。现阶段，7家药企定于今年下半年开始新冠疫苗三期临床试验。其中，SK生物科学公司将于本月率先启动。

连月来，韩国多次因疫苗生产商推迟交付日期影响接种计划。韩国与美国莫德纳公司签订4000万剂的疫苗采购合同，截至7月仅到货115.2万剂。受此影响，55岁至59岁人群改为接种辉瑞疫苗。

为提早获得疫苗，韩国上月和以色列达成交换协议。以方向韩方交付大约70万剂即将到期的辉瑞新冠疫苗，韩方将在9月和10月从辉瑞公司获得新疫苗后，“还给”以方同等数量疫苗。

文在寅政府设定的接种目标是今年9月前让70%的人接种至少一剂疫苗。

韩国疾病管理厅最新数据显示，今年2月启动疫苗接种以来，全国5000多万人口中，2030万人已接种至少一剂疫苗，占总人口39.6%。740万人完成全程接种，占总人口14.4%。（张旌）（新华社专特稿）

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