俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦5日开始在塔吉克斯坦毗邻阿富汗的边境地区举行联合军事演习。同一天，乌兹别克斯坦与俄罗斯在乌兹别克斯坦靠近阿富汗的边境地区继续其联合军演。

塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦均与阿富汗接壤。在美国从阿富汗仓促撤军造成阿安全形势持续恶化的背景下，邻国愈发担心阿富汗乱局的溢出效应。

俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦5日至10日在塔吉克斯坦毗邻阿富汗的哈特隆州举行联合军演。三国2500名军人、500台军事装备参演，主要演练联合打击跨境非法武装、适应山地和炎热环境作战等。

乌兹别克斯坦和俄罗斯2日至8日在铁尔梅兹军事基地举行“南部-2021”联合军演，双方各派出1500名军人参加。

俄罗斯国际文传电讯社援引俄罗斯国防部的消息报道，俄方4架图-22M3型超音速战略轰炸机参加在乌兹别克斯坦境内的军演。

赴乌观摩军演的俄罗斯联邦武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫说，这次军演正值中亚地区安全形势恶化之际，目的是演习“打击恐怖主义威胁”。

按他的说法，中亚地区目前主要威胁来自阿富汗，俄方正向中亚地区输送更多武器和军事装备。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古5日说，如果出现来自阿富汗方向的直接入侵，俄方将动用驻塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的军事基地保护集体安全条约组织的边界。

集安组织2002年5月成立，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来，目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦6个成员国。

美国和北大西洋公约组织军队5月1日从阿富汗撤军以来，塔利班加大攻势，与阿富汗政府军激战，阿富汗安全形势急剧恶化。不少分析师认为，美国及盟国为从阿富汗战争泥潭脱身，以不负责任的方式撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。西方媒体报道，塔利班占据阿富汗半数国土后，逐渐把军事重心转向人口较多的城市。

阿富汗安全形势持续恶化，已经开始显现外溢效应。塔利班与政府军在一些边境地区交火，塔利班已夺取部分边境口岸，数百名政府军士兵一度越境进入塔吉克斯坦躲避塔利班攻击。周边国家还担心阿富汗冲突引发难民涌入本国。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)