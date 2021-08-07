为阻止新冠疫情蔓延，意大利政府5日决定扩大绿色通行证使用范围，要求教师入校工作以及旅客乘坐长途公共交通工具时必须持有这一证明。

根据新规，9月1日起，意大利所有教师和大学生入校时必须出示绿色通行证，搭乘火车、飞机、轮船和城际客车等长途交通工具的旅客也须持这一健康证明。

教师若不持有绿色通行证，将不被允许工作，连续缺勤5天将被停职停薪。

绿色通行证是一种数字或纸质证明，显示持有者经历以下三种情形之一：至少接种一剂新冠疫苗；过去6个月内感染新冠病毒后康复；过去48小时内新冠病毒检测结果为阴性。

为加快疫苗接种，应对高传染性的变异新冠病毒德尔塔毒株，意大利政府先前规定，8月6日起，民众进入健身房、博物馆、电影院等室内活动场所，在餐厅室内就餐，或参加比赛、考试等公众活动时，必须出示绿色通行证。

意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎对媒体说：“政府的选择是尽可能多地使用绿色通行证。”

意大利5日报告新增新冠确诊病例7230例，新增死亡病例27例；累计确诊病例约438万例，累计死亡病例逾12.8万例。意大利死亡病例数在欧洲仅次于英国。

意大利全国人口约6036万，现已有3250万人完成新冠疫苗接种。（刘曦）【新华社微特稿】

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