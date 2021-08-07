伊朗当选总统易卜拉欣·莱希5日在议会宣誓就职，强调改善与地区国家的关系是新一届政府外交政策重点之一，同时指出支持任何有助于解除制裁的外交机制。

美国国务院同一天敦促伊朗方面尽快返回在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会谈。

【发展地区关系】

莱希就职当天说，他所领导的伊朗新政府的外交政策重点是改善与地区国家的关系，“我向地区内所有国家，尤其是邻国伸出‘友谊和兄弟之手’”。

西方媒体猜测，莱希这番话暗指改善与沙特阿拉伯的关系。

沙特和伊朗长期不睦，沙特驻德黑兰和伊朗第二大城市马什哈德的使领馆曾遭暴力冲击，两国2016年1月起断交至今。伊朗和沙特官员今年4月起在伊拉克首都巴格达多次对话，以期改善双边关系。莱希先前说，伊朗恢复与沙特的关系“没有障碍”。

莱希5日还说，伊朗有能力“支持地区国家的和平与安全”，这种能力仅将被用来抵御压迫势力的威胁。伊朗将与“受压迫的一方站在一起”，“无论他们是在欧洲、美洲、亚洲，还是在也门、叙利亚或巴勒斯坦”。

【敦促解除制裁】

莱希说，“针对伊朗的制裁必须解除……为实现这一目标，我们支持任何外交方案”。他强调任何施压和制裁都不会让伊朗放弃行使合法权利。

莱希说，伊朗的核计划是和平的，伊朗的国防战略不包含制造核武器。

美国国务院发言人内德·普赖斯5日敦促伊朗尽快重回谈判，“对我方而言，这是紧急要务……如果莱希总统真决心让制裁得以解除，这正是维也纳谈判桌上的议题”。

普赖斯提醒，谈判不会无限期持续，双方共同恢复履约的机遇不会永远存在。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制核计划，以换取联合国、美国和欧盟解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

为讨论美伊恢复履行伊核协议事宜，伊朗核问题全面协议相关方4月初以来在维也纳举行多轮会谈。美伊代表团经由其他方传话间接谈判。第六轮会谈6月20日结束。新一轮会谈日期尚未确定。（杜鹃）（新华社专特稿）

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