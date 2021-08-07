美国总统约瑟夫·拜登5日签署行政令，给美国新能源车产业设定一项目标：2030年实现美国境内一半新售汽车为可“零排放”汽车，包括蓄电池电动车、插电式混合动力车、燃料电池车。

美国运输统计局数据显示，2020年美国境内售出的混合动力车、插电式混合动力车和电动车共约76.1万辆，不到汽车销售总量的0.5%。

拜登5日下午在白宫南草坪签署这项行政令，身边站着美国车企“三巨头”通用汽车公司、福特汽车公司和斯特兰蒂斯公司高管。

拜登随后站在一排新能源车前对媒体讲话：“电动化，没有回头路。现在的问题是我们会领先还是落后。”

这项行政令写道，美国需要“设定一项目标来提振国内市场：2030年销售的所有新乘用车和轻型卡车中，50%应为零排放汽车，包括蓄电池电动车、插电式混合动力车或者燃料电池车”。

这项行政令并不具有法律约束力。美国环保组织“安全气候交通运动”说，车企就这一目标的自愿承诺“靠不住”，拜登政府为减排做得不够。

通用、福特和斯特兰蒂斯在联合声明中说，它们致力于在2030年实现这三家车企电动车销量共占美国电动车销售总量的40%至50%。

不过，这三家传统车企说，美国政府必须投入“数以十亿计”美元，才可能实现拜登所设目标。

美国汽车工人联合工会反对政府制定具有约束力、旨在以电动车取代燃油车的仓促转型政策，拜登因而多次拒绝民主党同僚的意见，没有制定强制性目标。

汽车工人联合工会主席雷·柯里受邀参加了5日行政令签署仪式。柯里说，工人们愿意生产电动车及动力电池，而工会专注于维护工人的“工资和福利”，这是美国中产阶级的切身利益。

特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克没有收到邀请。马斯克5日上午在社交媒体推特发文：“特斯拉没有受邀有点奇怪。”

宝马集团、本田汽车公司、大众集团、福特、沃尔沃汽车公司发表联合声明说，它们支持拜登政府所设目标但美国政府必须“采取大胆行动”，“培养消费者需求”。日本丰田汽车公司表示愿为这一目标“尽一份力”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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