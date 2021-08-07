新华社贝鲁特8月6日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守政府总理哈桑·迪亚卜6日呼吁联合国向以色列施加压力，制止以色列侵犯黎主权的行径。

根据黎巴嫩总理办公室发表的声明，迪亚卜要求联合国迫使以色列遵守安理会第1701号决议。他说，以军战机5日袭击了黎巴嫩领土，必须制止以色列一再侵犯黎巴嫩主权的行径。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）6日警告说，黎以边境局势非常危险。联黎部队司令斯特凡诺·德尔科尔呼吁各方立即停火和保持冷静。

据报道，黎巴嫩真主党6日宣布向以方控制的萨巴阿农场发射了数十枚火箭弹，作为对以色列5日空袭黎南部的回应。这是2019年以来黎巴嫩真主党首次声明对以色列发动袭击。以色列随后向黎南部发射40发炮弹予以报复。

黎以边境地区近期紧张态势有所加剧，火箭弹曾多次从黎巴嫩射向以色列，以军也因此多次对黎巴嫩发动报复性袭击。8月4日，有3枚火箭弹从黎巴嫩方向射向以色列，以军战机5日凌晨空袭了黎境内用于发射火箭弹的发射场和基础设施。此前，以军还向黎南部多个地区发射92发炮弹予以报复。

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