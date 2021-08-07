新冠肺炎病毒已经让世界够乱的了，美国将溯源政治化所带来的政治病毒，以及种种不负责任的行径，让世界更加混乱，甚至可能将世界引向动荡衰退的深渊。从灾难深重的19世纪、20世纪走来，人类的21世纪虽然遇到了一些“黑天鹅式”灾难，但总体是和平稳定的。从伊拉克到阿富汗，美国在世界上惹了很多麻烦，给多国人民带来不幸，现在不要再把世界引向更大的灾难了。

拿所谓病毒溯源话题向中国发难，摆明了就是政治敲诈。如果真是科学，那就按科学的方式来。中国已经配合世卫组织调查，结果写得也很清楚，怎么还要再来一遍？不符合美国所要的结果，就得来第二遍、第三遍，直到符合美国要求为止？如果真是科学，怎么不对之前出现过病例的地方进行平等的溯源？为何一提德特里克堡生物实验室美国政府就三缄其口？美军在武汉军运会期间到底做了什么？拥有黑历史的美军实验室藏着多少不可告人的秘密？干吗老是盯着中国？如果真是科学，历史上有过那么多流行病，包括出现在美国的，哪次进行过这样的溯源？哪有索赔的国际先例？全球仍深陷病毒之害，中国率先控制住了疫情，为其他国家提供了抗疫经验，这时美国不去联合抗疫，反而政治操弄向中国发难，这不是彻头彻尾的敲诈勒索，又是什么？

将病毒溯源政治化，就是想煽动疫情带来的某种情绪，借此要挟中国。美国作为曾经的“世界老大”，心理上接受不了中国的崛起，把中国臆想成威胁自身地位的敌人。于是，心理失衡下，找各种借口向中国发难。回顾中美交往史，交恶的时候，往往都是美国政府借某个问题挑衅进而向中国要价的时候。什么人权啊，贸易啊，香港啊，西藏啊，美国何时尊重过事实？哪里有过公道正义？无非当成谈判要价的资本。病毒溯源依然继续着这样的政治逻辑：美国政府想借此站上道德制高点，把中国置于“受审”位置，制造要挟的政治优势，从而为遏制和敲诈铺路。

为什么说美国这样敲诈会把世界引向灾难深渊呢？

首先，这是把两国本在管控之内的分歧，一意孤行地向不可控的路上引。在中国不可能让步的核心议题和核心利益上玩火，超级大国这种不顾后果的挑衅，对世界极不负责任。中国不是当年任人宰割的清政府，我们已经通过各种方式表达了捍卫国家核心利益的坚强决心；中国不惹事，也不怕事，想在病毒溯源问题上政治敲诈中国，只会碰得头破血流。作为超级大国，美国已经丧失超级大国的责任感，挑起不可调和的争端，对世界意味着一场灾难。

其次，美国在不可能实现目标、中国不可能让步的问题上施压，让中美关系走向冰点甚至雷区。美国拉帮结派，强分敌友，制造冷战那样的政治铁幕，只会让当下受疫情冲击陷入危机的世界经济雪上加霜。中国作为一个负责任的大国，一个受益于改革开放的现代国家，不会关上大门，不会逆全球化而行，一直坚持通过各种方式与世界保持发展的互联与共享。反观美国，种种逆全球化、反人类命运共同体之举，却是在给全球经济复苏添堵，给国家间正常贸易制造障碍。

再者，美国将病毒溯源政治化，破坏了国际规则，成为用科学问题进行政治敲诈的恶劣先例，使人类在面临传染病侵害时无法有效团结起来。病毒是人类共同的敌人。尤其是面对一种来自自然界、对人类造成如此大冲击的全新病毒时，人类特别需要团结起来去对付病毒，这也是过去人类面对疾病时的基本态度。像美国这样不去团结抗疫，而是把同样受害、拼命抗疫、将积累的经验与世界分享的国家当成假想敌，用溯源离间国家间关系，消耗国家间的基本信任，分散抗疫的资源……结果只能是，世界在被新冠病毒攻破之前，先被这种人为制造敌意和仇恨的政治病毒击破。而且，以后人类每出现一个新病毒，因为美国开创的这种恶劣先例，都会引发一波政治化的、撕裂的溯源仇恨。

世界不是美国的世界，跟打疫苗形成群体免疫同等重要的，是要抵制美国这种祸乱世界的不负责行为。

(责编：白宇)