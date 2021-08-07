□ 严 瑜

新冠肺炎疫情发生以来，美国政府罔顾民众生命和健康，大搞政治操弄，昏招连连，劣行累累，其中一宗逃脱不了的罪责便是扩散病毒，给全球抗疫造成极大阻力。

先从美国政府抗疫不力说起。从疫情暴发之初的轻描淡写，到沦为全球疫情“震中”之后的“甩锅”推责，美国政府始终没将心思和精力用在抗疫这件正事上。为了一己私利，某些美国政客将疫情当“政治牌”打，故意淡化疫情严重程度，导致错过最佳抗疫时机，国内疫情急速蔓延，一度创下单日新增确诊病例超40万例的全球最高纪录。美国约翰斯·霍普金斯大学8月4日发布的新冠肺炎疫情最新统计数据显示，美国至今仍是累计确诊病例和死亡病例最多的国家。

美国应对疫情的灾难性失败，不可避免地加重全球疫情扩散的风险，加大全球控制疫情的难度。作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，美国抗疫表现如此差劲，导致本国出现3500多万例新冠肺炎确诊患者，61万多民众因新冠肺炎死去。

再看美国政府漏洞百出的出境控制措施和毫无道德的移民遣返行动：在本国新冠肺炎确诊病例持续攀升的时候，为了提振本国经济，大开国门，纵容国民全球旅行，直接导致多国出现大量自美国输入的病例；面对国际社会一片反对声音，一意孤行地大规模遣返众多感染新冠病毒的非法移民，给拉美国家疫情雪上加霜。

美国种种不负责任的举动等同于向全球“四处放毒”，让世界各国尤其是发展中国家深受其害。满嘴民主自由、动辄想做别人“教师爷”的美国，干的却尽是自私自利、视生命如草芥的缺德事。

其实，无论美国如何“甩锅”推责，明眼人都看得一清二楚：在制造并扩散病毒方面劣迹斑斑的美国，就是新冠病毒来源最大嫌疑国和全球最大疫情扩散国。

位于美国马里兰州的德特里克堡生物实验室，历史上就曾是美国中情局进行秘密生化实验及“精神控制计划”的基地。多年来，这里储存有埃博拉病毒、炭疽杆菌、布鲁氏菌等致命“特定生物制剂与毒素”，屡次发生致命菌株毒株丢失、病毒和化学品外泄等安全事故。若再盘点一下美国在海外建立的200多个生物实验室，不难发现，这些实验室的分布与近年来一些危险疾病和病毒，比如重症急性呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡病毒等蔓延始发地的分布情况非常相近。

而今，诸多迹象再次表明，自带“罪恶基因”的德特里克堡生物实验室正是全世界最大的新冠病毒溯源疑点。有美媒指出，早在2019年，美军就通过其“武装部队血液项目”将来自德特里克堡等美军基地的新冠病毒带到了欧洲，进入意大利美军基地的平民志愿者成了最早的受害者。还有美国记者在2020年3月发布视频称，将新冠肺炎传播到武汉的“零号病人”，可能是随队参加世界军运会的美国运动员亲属。

然而，美国却不思悔改，反而变本加厉，不但扩散新冠病毒，而且传播“政治病毒”。搞阴谋论，编织谣言，“泼脏水”“贴标签”……为了推卸责任，美国无所不用其极，一边拉帮结派，摆出要替国际社会伸张正义的架势；一边大打太极，对自身重重疑点讳莫如深，给亟须推进的全球抗疫合作制造巨大阻力，成为全球合作中的最大“绊脚石”。

这种极不负责的行为已让美国大失人心。国际社会对美方将新冠病毒溯源问题政治化的批评以及要求调查德特里克堡的声音正在不断增多。美国必须还世界一个真相，美国必须给世界一个交代。美国政客但凡有点清醒意识，便该看到：国际社会对彻查德堡的强烈要求，美国躲不过去；向全球扩散病毒的责任，美国推卸不掉；“甩锅”抹黑的把戏，美国会彻底演砸。

(责编：袁勃、牛镛)