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所谓“与香港人站在一起”难掩美政客的伪善（钟声）

2021年08月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　爱国爱港旗帜凝聚人心、坚定意志，任何国家、任何人都无法阻止香港重焕光彩的前进步伐

　　

　　当地时间8月5日，美国政府出台所谓涉港备忘录，声称对部分滞留美国的香港人提供“延期强制离境”庇护。换言之，美方拟推迟18个月对那些人采取“强制离境”行动。美方一些政客在社交媒体上晒出这个“泼污水”加“伪慷慨”的把戏时，又套用了一遍所谓“与香港人站在一起”的说辞。如是惺惺作态碎碎念，再次暴露其政治操弄的真实面目。

　　“泼污水”的底色是险恶，“伪慷慨”的底色是伪善，两者活脱脱衬出一副不顾公道、无视正义的美方一些政客形象。美方声称要庇护一些所谓“害怕回到香港的人”，无非就是罔顾基本事实和香港主流民意，编织谎言污蔑香港国安法，无非就是期冀借助反中乱港分子达到破坏香港繁荣稳定、遏制中国发展的目的。对于这种赤裸裸干涉中国内政、公然践踏国际法和国际关系基本准则的行径，无论其多么嚣张，包括香港同胞在内的14亿多中国人民都会给予坚决反击。

　　事实充分表明，美方所谓“与香港人站在一起”，完全是彻头彻尾的谎言。美方支持的那一小撮反中乱港分子都干了些什么，给香港造成了多大伤害？这本账应该算算清楚。美方黑手支持的“港独”猖獗、“黑暴”肆虐、“揽炒”横行，令香港广大民众深受其苦——持续发生的暴力活动造成3000多人受伤，暴徒撬起来的砖头可填满48个篮球场，拆下来的栏杆连起来有125座香港国际金融中心二期大厦那么高；2019年香港经济出现10年以来首次年度负增长，约一半的主要服务业营收剧烈下滑，其中住宿服务业、零售业同比分别下跌14.3%和11.1%，来访旅客人次大幅下降，零售、住宿、餐饮行业的失业率高位运行……应当看到，美式“权利和自由”幌子下呈现的这些数据和事实，恰恰很符合美方“唱衰”香港的心意。

　　满怀祸港之心的美方根本不是支持港人的权利和自由，而是纵容一小撮反中乱港分子搞乱香港特别行政区、危害中国国家安全的“自由”。他们“与香港人站在一起”是假，不遗余力破坏香港广大民众利益是真。

　　香港是中国的香港，最在乎香港发展，最关心香港广大民众福祉的是我们自己。香港国安法实施一年多来，精准打击了一小撮严重危害国家安全的反中乱港分子，香港罪案数显著下降，经济金融继续坚挺，香港社会对“一国两制”信心倍增，国际社会继续看好香港前景。香港广大民众切身体会到什么叫“安”来“福”来——只有“安”下来，香港才能好起来，才能有希望，才能有发展。

　　香港人心思稳、人心思定、人心思安，讲权利和自由决不可以脱离这个现实。美方一些政客不肯顺应香港人心所向，与那些“见不得香港变好”的反中乱港分子捆绑在一起，不过是蚍蜉撼树的自娱自乐而已。香港国安法是虎虎生威的“守护神”，给香港广大民众带来宝贵的“安”之福祉。爱国爱港旗帜凝聚人心、坚定意志，任何国家、任何人都无法阻止香港重焕光彩的前进步伐。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月07日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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