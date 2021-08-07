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“云端”培养泰国电商人才

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年08月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，中泰合作“1+X电子商务”职业技能等级证书培训在“云端”开班。经过筛选，来自28所泰国职业院校的80名优秀学生从980多名报名者中脱颖而出，进入培训班，系统学习了中国电商生态和发展现状、新型电商模式，以及中泰跨境电商发展经验等。

　　此次培训由泰国职业教育委员会、中国全国电子商务职业教育教学指导委员会、泰国清迈大学孔子学院、北京博导前程信息技术股份有限公司联合举行。培训从7月24日开始，为期4天，教学团队采取中文教育和职业技能培训相结合的模式，通过大量的案例分析、教学互动和平台实操，带领学生一一“解锁”电商起步阶段的关键技能，包括宏观电商生态认知、创新创业路演技能、短视频制作、图片处理、产品详情页文案撰写、店铺装修等。

　　为让学员能真正受益，课程组专门设计了“1+X基于项目学习”模型，将学员按照“泰国4.0”发展战略下主推的食品、健康、化妆品、旅游等4个类别进行项目制分班，邀请8名具有中泰双语能力和两国生活经历的助教协助带领项目组。

　　此次培训激起了学员们进行电商创业的内驱力。调查显示，81%的学员打算在项目结束后尝试电商创业。清迈大学学生塔纳从这次培训中受益匪浅：“除了学习知识外，我们还开拓了思路，提升了思维方式，锻炼了团队协作能力！”

　　泰国教育部职教委秘书长素贴·耿杉提表示，电子商务给人们的生活和工作带来了巨大影响，中文教育和职业技能培训相结合的电子商务项目非常符合目前的社会发展形势，将帮助参培学生提升个人技能。

　　此次培训是清迈大学孔子学院一项长期教育协助计划内容之一。该计划旨在摸索和搭建适合泰国本地化的“中文+电子商务”精品培训课程和教考平台，将实践教育的理念嵌入项目全过程。清迈大学孔子学院中方院长沈毅表示，未来将进一步整合多方资源，不断推进中文教育和职业技能培训相结合的项目，助力泰国培养更多既懂中文又具备电子商务综合技能的复合型人才。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月07日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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