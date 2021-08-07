中国以实际行动为推动全球疫苗公平可及迈出新步伐，为加强发展中国家团结合作注入新动力，为人类早日战胜疫情作出新贡献

8月5日，习近平主席向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞，就进一步推进国际抗疫合作阐述重要主张，宣布中国今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，并决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。这是中国积极落实将疫苗作为全球公共产品承诺的重大举措，表明了中国继续支持全球抗疫合作、推动构建人类卫生健康共同体的坚定决心。

倡议设立新冠疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨推进全球疫苗公平合理分配，这是习近平主席今年5月在全球健康峰会上宣布的中国支持全球团结抗疫的五项举措之一。20多个国家的副总理、外交部长、卫生部长或高级代表，联合国等国际组织负责人，中外29家疫苗企业代表等参加论坛首次会议，充分表明各方对中国倡议的支持。与会外方代表高度评价中国在国际抗疫合作特别是疫苗合作中发挥的领导作用，感谢中国履行将疫苗作为全球公共产品的承诺、向世界特别是发展中国家提供疫苗、为促进疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出突出贡献。

中国以实际行动破解“分配赤字”，为推动全球疫苗公平可及迈出新步伐。疫苗是人类战胜疫情的重要武器。中方去年5月率先宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中国言必信、行必果，已经并正在向100多个国家捐助疫苗，同时向60多个国家出口疫苗，总量已超过7.7亿剂，居全球首位。今年6月，中方还同28国共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，倡导加强疫苗援助、出口、联合生产等合作。中国行动是对人类命运共同体理念的生动诠释，展现出负责任大国的担当。

中国以实际行动破解“产能赤字”，为加强发展中国家团结合作注入新动力。疫情是对各国治理能力的一场大考，也是对全球卫生治理体系的一次集中检验。要赢得这场事关人类前途命运的抗疫斗争，唯有团结合作，特别是要帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高疫情应对能力。作为发展中国家大家庭的一员，中国既授人以鱼又授人以渔，着力提升发展中国家疫苗产能，增强发展中国家应对公共卫生挑战的能力。在中国的帮助下，阿联酋、埃及、印度尼西亚、巴西已分别成为所在地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家，马来西亚、土耳其、巴基斯坦、墨西哥等国启动合作生产，产能已超过2亿剂，书写了发展中国家团结自强的新篇章。

中国以实际行动维护国际公平正义，为人类早日战胜疫情作出新贡献。世界仍处在新冠肺炎疫情大流行中，所有人的生命安全和身体健康都需要尽最大努力保护。中国推进疫苗国际合作，从不谋求任何地缘政治目标，从不盘算获取任何经济利益，从不附加任何政治条件。中国唯一的目标，就是让疫苗成为全球公共产品，真正成为世界人民的疫苗。联合国经济和社会理事会主席、巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆由衷称赞：与某些国家弥漫的“疫苗民族主义”不同，中国始终“彰显了一种慷慨无私的国际合作精神”。

大道不孤，德必有邻。中国庄严承诺、积极行动，充分彰显既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责的大国担当。国际社会抗疫合作实践证明，构建人类卫生健康共同体，是各国人民的共同愿望，符合历史发展潮流，是应对人类共同挑战、建设更加美好世界的人间正道。合作的阳光终将驱散疫情的阴霾。中国将继续推动抗疫国际合作，与各方一道，汇聚起共同抗疫的磅礴力量！

《 人民日报 》（ 2021年08月07日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)