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零可能性！参与武汉病毒实验室安全认证的法专家驳“实验室泄漏论”

2021年08月03日22:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月3日电（记者杨骏 张健）“武汉实验室病毒泄漏可能性为零是基于常识。”针对一些西方媒体大肆炒作新冠病毒“实验室泄漏论”，曾参与指导武汉病毒研究所P4（生物安全四级）实验室建设和认证的法国专家加布里埃尔·格拉斯站了出来，接受新华社记者专访予以驳斥。

　　“武汉P4实验室是在法中密切合作下建造的，我对其安全性毫不怀疑。武汉实验室病毒泄漏说不可信。”格拉斯曾受聘为法国驻华大使馆技术专家，参与协调执行2004年中法关于新发传染病的合作协议。2012年至2017年间，他每个月都去武汉的病毒实验室一到两次。

　　他说，实验室的建设与运行都符合非常严格的标准。“验证这一点是我的日常工作，我拥有生物安全领域专家和病毒学家的背景，所以我也会参与其中”。

　　格拉斯强调：“操作P4实验室是非常昂贵的，无论在金钱还是时间上。由于安全方面的限制，操作需要穿戴压力很大的‘太空服’行走，实验则需要更长的时间进行，因此人们不会使用P4处理生物安全等级三级的病原体，也不会使用P3实验室处理生物安全等级二级的病原体，这是常识。冠状病毒（包括新冠病毒）属于二级或三级病原体，从未属于过四级。”

　　“这就像：如果你需要移动30公斤的冰箱，你不会用20吨的起重机来做，这完全不合逻辑。既然没有任何理由在P4实验室里培养新冠病毒，因此也不存在新冠病毒从P4实验室泄漏出来的可能。将它们联系在一起只会造成混乱。”他进一步解释。

　　针对新冠病毒是否在实验室“制造”的问题，格拉斯认为，目前科学界的共识是，“它在野外出现的，而不是在实验室里（被制造）”。“当一种病毒被发现时，它要么存在于野外采集的样本中，要么存在于病人身上采集的样本中。在大流行开始之前，天然的新冠病毒存在于实验室吗？已发表的证据与此相反”。

　　他表示：“我们不能陷入无端猜测的陷阱，还是把它留给那些无端猜测者吧。”

(责编：郝江震、岳弘彬)

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