新华社北京8月3日电 外交部发言人3日就美国议员散布新冠病毒溯源虚假信息回答记者提问。

有记者问：8月2日，美国国会众议院外委会共和党首席成员麦考尔发布报告称，有充分证据表明新冠病毒于2019年9月前从武汉病毒研究所泄漏。该研究所在中美政府资助、美专家指导下，开展病毒增益研究。中方对此有何评论？

发言人说，有关报告完全基于编造的谎言和歪曲的事实，拿不出任何证据，毫无可信度与科学性可言。美方有关议员的行径纯粹是出于政治私利而污蔑抹黑中方，对他们这种毫无道德底线的卑劣行径，我们表示坚决反对和强烈谴责。

发言人说，今年2月，中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组实地走访了武汉病毒研究所，同研究所的科学家进行了深入、坦诚的科学交流。专家组成员对研究所的开放与透明给予了积极评价。“实验室泄漏极不可能”是中国—世卫组织联合研究报告得出的主要结论。

发言人表示，2003年，美方以一瓶洗衣粉作为“证据”指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器。殷鉴不远，国际社会不应让这样的事件再次发生。

发言人说，必须指出，美国借溯源问题搞政治操弄的做法已经遭到国际社会普遍反对。截至目前，已有70国以致函世卫组织总干事、发表声明等方式，反对溯源问题政治化，强调中国—世卫组织联合研究报告应该得到维护。这反映了国际社会公义所在。美国应该认真听取这些客观公正声音。

发言人说，如果这些美国的议员先生们哪怕有一丁点对美国人民的责任感，就应该让美国政府尽快公布2019年弗吉尼亚州不明原因呼吸系统疾病、威斯康星州和马里兰州暴发的大规模“电子烟疾病”以及参加武汉军运会的美国军人的患病病例数据，允许国际社会彻查德特里克堡和美国在海外200多个生物实验室。

发言人说，至于冠状病毒增益功能研究，美国是全球此类研究最大的资助者和实验方，议员先生们大可以在自己国内查一查相关研究有没有、会不会演变出新冠病毒。

“总之，我们敦促美方尊重事实和科学，把精力放在抗击疫情、拯救生命上，停止借疫情搞政治操弄、甩锅推责的把戏。”发言人说。

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