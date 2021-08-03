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郑泽光大使鼓励留英学子刻苦学习报效祖国

2021年08月03日21:13 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦8月3日电 （记者许立群）近日，中国驻英国大使郑泽光在给卡迪夫大学中国学联的回信中鼓励留英学子继续弘扬留学报国的光荣传统，刻苦学习，练好本领，为祖国发展、为中英友好作出积极贡献。

7月初，英国卡迪夫大学中国学联代表3500名在校中国留学生致信郑泽光大使，热烈欢迎和祝贺郑大使履新，并邀请他在合适的时候重回母校访问。1986至1987年，郑泽光大使曾就读于卡迪夫大学法学院。

卡迪夫大学中国学联在信中写道，今年恰逢建党百年，我们心潮澎湃、倍受鼓舞。我们既是青年，又是海外留学生，一定坚定理想信念，练就过硬本领，励志勤学，刻苦磨练，为建设祖国和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的一份力量。

郑泽光大使在回信中表示，疫情期间，广大在英留学人员守望相助、共克时艰，同时通过自己的努力，为促进中英抗疫合作作出了重要贡献，十分令人欣慰。当前英国疫情仍不容忽视，大家切勿掉以轻心，要继续做好自我防护，让家人放心。中国驻英国大使馆、总领馆永远是大家的坚强后盾。

郑泽光大使在回信中还表示，新冠肺炎疫情再次表明，人类命运相连、休戚与共。不同文化背景和社会制度的世界各国必须携手合作，才能化危为机、共创未来。教育合作和人文交流是各国人民着眼未来深化理解、跨越分歧增进共识、分享知识共同创新的重要渠道。广大留学人员是中外教育、文化、科技交流与合作的生力军，在后疫情时代，在人类百年未有之大变局中，在推动构建人类命运共同体的伟大事业中必将大有可为。

(责编：于洋、吴成良)

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