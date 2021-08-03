在新冠病毒德尔塔变异株加速传播的背景下，美国多项涉疫指标均大幅反弹，被认为即将迎来新一波疫情高峰。

就在美国不遗余力叫嚣病毒溯源以掩盖自身抗疫不力的同时，不少国家也再次追溯起被美军传染的经历。美军是如何携病毒祸害全球的，在武汉军运会期间又究竟做了什么？

传播范围远比官方数据更广

当前，美国正出现新冠病毒感染病例夏季激增的现象。根据美国约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）当地时间7月31日统计的数据，美国新冠肺炎确诊病例已超过3496万例，死亡病例超61万例。

当地时间7月30日，美国食品和药物管理局前局长戈特利布在接受媒体采访时表示，随着德尔塔变异株在美国的蔓延，新冠病毒目前在美国的传播范围比官方公布的确诊病例数所反映的范围要更加广泛。

△美国消费者新闻与商业频道网站报道截图

戈特利布称，确诊病例数与真实感染水平之间的差异源于那些无症状或仅出现轻微症状的患者，他们不会接受美国卫生部门的检测并出现在官方所公布的确诊病例数字中。

美军成了“全球病毒扩散库”

德尔塔变异株的快速蔓延和更强的传播性，给各国防疫工作带来了更大的难度，而自新冠肺炎疫情暴发以来，在全球驻扎的美国军队却成为了“强有力”的“病毒扩散库”。

今年7月12日，英国“伊丽莎白女王”号航母与美国海军“里根”号航母和“硫磺岛”号两栖攻击舰在亚丁湾进行联合演习。英国媒体7月14日报道称，“伊丽莎白女王”号航母出现了约100例新冠病毒感染病例。而这艘“病毒航母”当时却正在进行全球部署行动，染毒后继续进军印度洋。

△美国媒体报道截图

驻韩美军7月29日通报称，驻韩美军及相关人员中的累计新冠肺炎确诊病例已达1136例。

虽然驻韩美军方面表示，新派驻韩国的美军士兵都要有新冠病毒检测阴性证明才可以登上前往韩国的飞机，但从其他地区转派到韩国的美军士兵则不需要进行病毒检测就可以直接飞往韩国。这就增大了中途传播的风险。

此外，驻韩美军士兵不断违反防疫规定，也引发了韩国舆论的担忧。

△此前，韩国媒体报道驻韩美军基地内违反防疫规定举行舞会（图片来源：韩国JTBC电视台报道截图）

武汉军运会美军患病疑团

不少国家也开始追溯被美军传染的经历。路透社去年8月2日报道，泰国国防部表示，赴美参加联合军演后，9名从美国夏威夷返回的泰国士兵被确诊感染新冠病毒，泰国紧急暂停了泰军与美军的联合演练计划。

△路透社报道截图

英国《泰晤士报》去年7月16日报道，驻日美军暴发新冠肺炎疫情，但一些入境日本的美军没有接受病毒检测，也不遵守疫情防控政策。不仅如此，一些正在冲绳的酒店接受隔离的美军士兵还曾前往闹市区，举行庆祝派对。

《泰晤士报》援引冲绳县知事玉城丹尼的话表示，病毒可能就是这样传播开来。“当冲绳居民全力以赴防控疫情时，美军基地却出现短时间内病例激增的情况，这非常令人沮丧。我强烈怀疑美军防疫措施的有效性”。

△美国《星条旗报》报道截图

而继续向前追溯，最可疑的还是美军在2019年10月参加武汉军运会时的患病经历。

捷克媒体早在去年3月19日就报道，捷克生物学家苏阿佩科娃博士在接受斯洛伐克新闻频道采访时分析认为，美国操纵着新冠病毒传播的进程。报道提出：可能是美国人在2019年10月将一种生物武器带到武汉，但这种武器发生变异，不止感染了中国人，对所有人都造成了威胁。

外交部发言人赵立坚7月30日公开质问美国，“2019年10月，美国派出300多人赴武汉参加军运会，其中有无人员出现类似新冠肺炎的症状？患病的美国军人运动员到底得的是什么病？病例应该尽快公开”。

△外交部发言人赵立坚

赵立坚：抹黑他国洗白不了自己。如果美国真的“透明、负责”，请从以下四件事做起：第一，美国应该公布并检测早期病例数据。第二，美国应该邀请世卫组织专家调查德特里克堡和美在海外200多个生物实验室，特别是德堡基地是美国生物军事活动的大本营。第三，美国应该邀请世卫组织专家调查北卡罗来纳大学。第四，美国应该公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据。

“美国利益至上”的政治操弄是罪魁祸首

中国国际问题研究院研究员滕建群分析认为，美军携病毒祸害全球，让美国成为名副其实的“病毒扩散国”，必将给世界带来严重危害。但美国决策者不会考虑这些，他们眼中更多的只是“美国利益”。

△中国国际问题研究院研究员滕建群

滕建群：去年疫情暴发之后，当时特朗普曾经下令让美军停止重要活动100天，但是从4月份之后我们看到美国所到之处都在扩散病毒，包括在亚洲，包括在欧洲。这一切应该说是跟美国决策者的指导思想有很大的关系，他不是说把官兵的安全、把防疫放在第一位，而是把自己的地缘政治利益，包括跟中国进行战略竞争放在第一位。

与此同时，美方个别政客不断借溯源问题搞政治操弄，强行推动在别国的病毒溯源，却对美国自身早期病例和生物实验室的重重疑云避而不谈。包括尼日利亚资深外交官乌斯曼·塞里基在内的多国人士表示，这种做法明显是出于政治动机，企图借“病毒溯源”甩锅他国，转移自身国内矛盾。

塞里基：疫情防控不力令美国经济下滑，影响就业、影响家庭、影响个人收入，所以美国政府需要一个借口来告诉其国内民众，遇到这些问题的原因在于中国。他们打出中国牌试图来解决国内某些矛盾，并不一定是真正关心疫情和病毒起源。

在多米尼加科学院院士爱德华多·克林格看来，中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的结论清晰有力，美国却罔顾科学事实，不停寻找荒谬理由针对他国，而最应该被调查的，就是美国自己。

(责编：白宇)