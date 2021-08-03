新华社北京8月3日电 近期随着新冠高传染性变异病毒德尔塔毒株在全球加速传播，一些国家报告新冠疫苗接种者“突破感染”病例呈增加趋势。何为“突破感染”？会对疫苗保护效力产生哪些影响？

多国报告病例

“突破感染”指病原体突破了疫苗的防线，导致完成疫苗接种的人感染疫苗本该预防的疾病。武汉大学病毒学国家重点实验室教授徐可介绍，这是因为所有疫苗保护效力都难以达到100%，保护效力越低，“突破感染”发生率越高。即便是保护效力最好的疫苗，个体差异也会导致在免疫反应较低的个体上发生“突破感染”。

近期，一些疫苗接种率较高国家报告了多例“突破感染”病例。美国疾病控制和预防中心最新统计数据显示，截至7月26日，美国累计报告6587例接种疫苗后住院或病亡的“突破感染”病例，其中74%为65岁及以上患者，共有1263例病亡。

“老年人和患有基础疾病者仍然是‘突破感染’后发展为重症乃至死亡的高危群体。”国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心副主任、厦门大学公共卫生学院副院长张军介绍。

以色列卫生部7月24日报告，该国累计发现5770例接种疫苗后“突破感染”病例，其中495例正接受住院治疗，123例病亡。美国《新英格兰医学杂志》近日刊登的研究显示，在1497名完全接种了美国辉瑞疫苗的以色列医护人员中，39人发生“突破感染”。

挑战疫苗效果

徐可指出，很多病毒突变快，对现有疫苗产生逃逸，也会造成“突破感染”。在全球疫苗历史上，“突破感染”情况时有发生，比较典型的就是病毒突变造成的流感和乙肝疫苗接种后的“突破感染”事件。

包括德尔塔毒株在内的新冠变异毒株正在挑战疫苗保护效力。张军说，德尔塔毒株导致的“突破感染”更为多见，虽然尚不能确定是由疫苗对该毒株的保护效力较原型株减弱，还是由该毒株本身感染力和传播效率更高所致，但目前已上市的各种疫苗的免疫后血清抗体对某些毒株的中和活性确实有所减弱。

以色列卫生部7月22日发布的数据显示，受德尔塔毒株影响，辉瑞新冠疫苗在以色列预防新冠感染的有效率降至39%。

不过，“突破感染”并不意味着疫苗完全失效。张军说，在数据科学性较强的研究报告中，各种疫苗预防死亡和重症的有效率均明显高于预防轻症或感染的有效率，但“突破感染”导致的重症和死亡仍有发生。

防疫如何应对

面对新冠病毒持续变异、“突破感染”病例增加的趋势，多国采取了建立“突破感染”病例数据库、开展加强针接种等方式予以应对。

例如，美国疾控中心建立了疫苗“突破感染”数据库，涵盖病人人口统计学信息、地理位置、接种时间、疫苗种类、感染病毒序列等详细信息。各地方疾控机构可上报、查询数据库中记录的“突破感染”病例信息。

“突破感染”病例的出现，可能意味着我们要接受与新冠病毒长期共存的状况。“我们需要学会如何与病毒共存，把病毒对日常生活的影响降到最小。”澳大利亚昆士兰大学副教授、传染病和微生物学专家保罗·格里芬说。他认为，应对“突破感染”，一方面要继续提高接种覆盖率，一方面也应延续保持社交距离、戴口罩、高检测率等措施。

一些专家还建议，为应对“突破感染”，可采取加快研发保护效力更高的疫苗剂型、适当增加疫苗免疫剂次即注射加强针、采用新的免疫增强技术等方式。

张军说，从增加疫苗免疫动员全面性的角度考虑，目前大规模使用的肌肉注射新冠疫苗主要动员全身免疫应答，而没有呼吸道局部免疫动员的效果，因此可以加强具有动员呼吸道免疫疫苗的研究以及与肌肉注射疫苗联合使用的探索。（执笔记者：彭茜；参与记者：李伟、付敏、佘勇刚）

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