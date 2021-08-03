美国单日新增新冠确诊病例又突破了10万例，死亡人数也在增加。拜登政府4月份的时候曾经宣告抗疫取得重大成果，美国疾病控制与预防中心（CDC）进一步解除“口罩令”。7月27日CDC改口，要求部分恢复戴口罩。共和党对此表示“愤怒”。围绕抗疫，美国一如既往地呈现出一片乱象。

拜登上周日发推特，宣称目前正在发生的是没有接种疫苗者的大流行病。这既是吓唬那些拒绝接种疫苗的美国人，也是为他的政府抗疫进展乏力找说辞，意思是他的政府做得很棒，将疫情反弹向未打疫苗的美国人甩锅。

必须指出，美国对全球疫情扩散负有重大责任，这个国家方方面面的抗疫表现都让人失望，上届政府像蛮不讲理的恶棍，本届政府则充满虚伪，只会动嘴皮子。准确说，他们犯下了四宗罪，理应在这个世界上被千夫所指。

美国首先产生了全球最多的新冠病例，也死了最多的人，除了这是践踏人道主义的大罪之外，美国还成为新冠疫情最大的扩散地。拜登政府已经有了疫苗，却让他们领导的美国重登全球单日新增病例的“榜首”，无论如何这都是美国对人类抗疫的集体破坏和拆台。如果有个世界政府的话，拜登团队是一定要被严厉追责的。

二是美国作为全球科技最发达、综合实力最强的国家，对世界抗疫的贡献十分微薄，它迄今接受的外部物资支持远大于它对外提供的抗疫援助。美国的主要贡献是参与研制了疫苗，但到目前的输出量却很少。美国早期没有能够向本国和世界民众提供从口罩到呼吸机等紧缺物资，至今没有在特效药研制方面取得进展。美国政府和那个国家的精英力量没有承担起超级大国在世界危难关头的应尽责任。

第三，美国作为西式民主制度的最强国家，它在疫情中的表现对整个西方以及更多国家起到的却是有很强破坏性的示范效应。美国在抗疫的整体组织上几乎无所作为，经常不讲科学，打的是一场乱仗，连戴口罩都推动艰难，对疫苗的态度也存在分裂，而且在抗疫中资本的利益优先，这一切都给世界树立了坏榜样。世界上围绕抗疫的思想混乱，罪魁就是美国。

第四，美国通过向中国甩锅，将病毒溯源问题政治化等严重破坏了世界的抗疫团结与合作，分散了国际社会抗疫的注意力，不断干扰抗疫的主题。如今美国将全球抗疫与地缘政治因素复杂地搅和在一起，各国根本无法采取统一的行动和策略，进行有效的相互协调。

美国的疫情反复冲高，这决非美国自己的事情。一个地区的疫情延续时间越长，病例越多，向外扩散力就越强，形成病毒新变异的几率也越大。英国出现了一波病毒变异，如今传播最广的德尔塔毒株则产生于印度，其中重要原因之一是那两个国家的病例太密集，提供了病毒变异的绝佳条件。美国的疫情完全有可能造成病毒新的变异。

华盛顿完全没有资格对美国的所谓“抗疫成就”沾沾自喜，更没有资格指责中国在整个疫情期间的角色。美国的国家治理团队必须认真反思自己的抗疫失败和对全球抗疫的严重拖累，彻底斩断美国国内政治因素对全球抗疫的反复冲击和干扰。他们需要少给人类造点孽，多发挥一些与其国力相称的正面作用。

(责编：白宇)