新华社德黑兰8月2日电（记者高文成 王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德2日表示，英国和美国“协调一致地”指控伊朗涉入油轮遇袭事件，这一指控“毫无根据”。

哈提卜扎德当天强烈谴责英国外交大臣拉布针对伊朗进行“毫无根据的指控”。他说，美国国务卿布林肯在相同背景下重复这些充满矛盾、虚假和挑衅的指控。

哈提卜扎德说，美国和英国等国对此前在红海等水域发生的针对伊朗商船的恐怖袭击和破坏行为保持沉默，这次却对伊朗提出带有政治偏见的虚假指控。如果这些国家有任何证据，就应该将其提交出来。

哈提卜扎德表示，伊朗随时准备与地区国家合作确保海上安全。域外势力在海湾地区的存在和干预不利于地区稳定与安全。伊朗在维护国家安全和利益方面毫不犹豫，将对任何可能的冒险行动作出迅速而有力的反应。

据报道，以色列公司管理的“默瑟街”号油轮7月29日在阿曼附近海域遭到无人机袭击，造成两名船员死亡。

布林肯8月1日发表声明强烈谴责油轮遇袭事件，称美方确信伊朗使用无人机实施此次袭击。美国正与域内外国家协商对此事作出“适当的回应”。当天早些时候，拉布称伊朗“蓄意、有针对性地”发动了无人机袭击。

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