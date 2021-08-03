本报记者 李嘉宝

近日，拉美和加勒比国家共同体（简称“拉共体”）第21次外长会议在墨西哥首都墨西哥城召开。墨西哥总统洛佩斯在会议开始前发表讲话，呼吁拉美国家团结起来与美国对话，反对干涉、制裁、排他主义和封锁。分析人士指出，在拉美新冠肺炎确诊病例突破4000万的至暗时刻，美国大肆遣返非法移民、加码制裁、干涉渗透等种种霸权行径，无疑使拉美抗疫复苏进程雪上加霜。

干涉从未停止

目前，美墨边境移民问题空前严峻。据美国海关和边境保护局7月16日发布的数据显示，该机构6月逮捕近18.9万名从美墨边界入境的非法移民，创近21年最高月度记录。据美媒此前报道，这些非法移民被关押在严重拥挤、条件恶劣的临时拘留设施中，面临很高的新冠病毒感染风险，其中包括许多儿童。而美国将成千上万可能已感染新冠病毒的人遣返，无异于向拉美“输出病毒”。

今年6月，美国副总统哈里斯访问危地马拉和墨西哥时声称，将解决中美洲非法移民北上的根源问题。美国学者约瑟夫·内文斯的文章不无讽刺地指出，正是美国频频介入中美洲国家事务，加剧了该地区政局动荡，造成贫困和犯罪问题频发，大批民众背井离乡。中美洲移民问题，很大程度是美国肆意干涉拉美国家内政种下的苦果。

近段时间，美国干涉拉美的新剧情接连上演。疫情发生后，美国不顾国际社会反对持续加码对古巴、委内瑞拉等国的单边制裁；近日海地总统遇刺，美国和哥伦比亚武装人员组成的28人团伙涉嫌其中；古巴政府公布证据显示，从6月下旬起，美国资助的反古势力在社交网络蓄意散播“古巴医疗体系崩溃”的谎言，并以此为借口煽动军事干预……墨西哥总统洛佩斯直言：“在拉丁美洲独立战争后，美国从未停止对拉美独立国家公开或秘密形式的干涉。”

确保“霸主”地位

“美国的拉美政策在不同时期有调整和改变。但自1823年《门罗宣言》发布以来，美国的拉美战略基本保持不变，即视该地区为自家‘后院’，确保美国在拉美地区的‘霸主’地位。”中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振在接受本报记者采访时指出，这种战略对拉美国家的主权和民族意识形成压制。拉美国家的自主发展与美国的干涉控制之间存在长期博弈。

厄瓜多尔拉丁美洲新闻社网站近日刊文，总结美国近年来种种干涉行动：罢免巴拉圭、巴西总统；在厄瓜多尔、委内瑞拉扶持代言人；操纵取消玻利维亚合法选举；阴谋扼杀委内瑞拉、古巴政权等。文章指出，美国“魔爪”干涉拉美花样不断翻新。“新型打击替代了20世纪的传统军事打击：操纵社交网络、雇佣军渗透、资助非政府组织、雇佣反动派、非法制裁、对附庸政府的财政援助……这些构成了破坏民主稳定和推翻宪政政府的多样化菜单。”

古巴哈瓦那大学历史学家弗朗西斯卡·洛佩斯·西韦拉表示，近年来，美国政府经常以“人权”“自由”为幌子向他国施压，煽动冲突，目的是促使与其有利益矛盾的国家发生政权更迭，维护美国自身的霸权地位。

妨碍拉美抗疫

据美国约翰斯·霍普金斯大学和相关国家卫生部门近日发布的统计数据，拉美地区累计新冠肺炎确诊病例已经超过4000万例，累计死亡病例超过135万例。当前，变异病毒蔓延导致的新一波疫情蔓延至拉美多国，地区经济面临巨大挑战。

危机时刻，美国又一次对古巴挥起制裁大棒。7月22日，美国政府宣布制裁古巴革命武装力量部部长和古巴内政部下属部队。古巴经济学专家里卡多·托雷斯表示，美国政府谎称“对古制裁仅针对政府，不针对民众”，而实际上长期封锁对古巴经济和人民生活造成了严重伤害。

袁东振指出，美国的霸权行径加大了拉美地区抗疫复苏的难度。“尽管美国已承诺将向拉美地区提供约600万剂疫苗，但这远远不够。作为美洲地区大国，美国理应在拉美抗疫中扮演更积极的角色。然而，在美国的逻辑里，一个分散弱小的拉美对其自身霸权更有利。在美国的负面作用下，本就面临政治动力不足、经济互补性弱的拉美一体化进程，未来将更加步履维艰。”

(责编：牛镛、袁勃)