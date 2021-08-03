□ 李嘉宝

“并不确信新冠病毒来自大自然”“新冠病毒最有可能来自大自然”“不认为新冠病毒可能从中国武汉病毒研究所泄漏”“要求中国公布9人医疗记录，继续进行调查”……近期，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在新冠病毒溯源问题上“反复横跳”，一系列自相矛盾的言论令人迷惑。

这位以“美国抗疫队长”著称的知名流行病学家，究竟经历了什么？

不妨先来看看美国正在发生什么。当前，美国新冠肺炎疫情面临新一波严重反弹，累计确诊病例超过3500万，累计死亡病例超过61万。当此严峻时刻，美国一些政客媒体却再炒“冷饭”，反复鼓噪新冠病毒“实验室泄露说”，大搞针对中国的“有罪推定”，试图推翻世卫组织第一阶段溯源报告的科学结论，公然挑战国际科学界的普遍共识。同时，美国刮起了一阵反科学妖风，秉持理性客观立场的科学家频频遭遇政治打压、谩骂甚至人身威胁。

在这种扭曲的政治环境中，荒诞的一幕上演了。一方面，明确表示“没有证据支持实验室泄露论”的福奇，成为美国政客口诛笔伐的重点对象。他被指责“对国会撒谎”“误导美国民众”，被威胁停薪、辞职甚至追究刑事责任，被攻击“资助武汉病毒所使病毒更具杀伤力”“应该对美国疫情负责”……另一方面，在政治重压下立场飘忽的福奇，又被美国政客当作为其“阴谋论”背书的工具。一些反华媒体趁机一拥而上，摘取只言片语大肆炒作所谓“学者爆料”“未经披露的研究报告”，为政客操弄病毒溯源问题炮制素材。

福奇也许是无奈的。这位已80岁高龄的科学家，既无法坦然放弃科学精神为美国政客站台，又无力承受重重压力坚持正确主张，只得成为一个在真理和谎言之间来回摇摆的“不倒翁”，丧失了科学家应有的尊严。这是福奇的悲剧，是科学界的悲剧，更是美国的悲剧。这让世人看清，美国所谓的溯源研究，就是政治操弄。为了甩锅推责、抹黑中国，美国无所不用其极，甚至不惜将黑手伸向科学领域，对科学家搞起党同伐异的噤声运动。

在美剧《纸牌屋》中，机关算尽的华盛顿政客说过这样一句台词：“政治需要牺牲。当然，是别人的牺牲。”当下，美国一系列政治践踏科学的怪现象，道出了美国抗疫这场“纸牌屋”游戏的残酷规则：政治私利凌驾于一切，“福奇”们可以被牺牲，千千万万美国人民的生命可以被牺牲。

犹记得一年多前，福奇加入白宫冠状病毒应对工作组时，《洛杉矶时报》称赞他是“大众需要的道出疫情真相的人”。如今，美国疫情仍在不断恶化且深陷政治化泥沼，迫切需要坚持科学精神、抵制政治操弄的理性人士，为美国民众仗义执言、拨云见日。但愿数十万鲜活生命的逝去，能唤醒美国政客的良知；但愿“福奇”们不再丧失尊严，重新回到科学理性的轨道。

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