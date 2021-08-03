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英国推动新一代电动车电池研发

助力绿色转型 保障就业需要

本报驻英国记者  许立群
2021年08月03日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　英国研究与创新署日前宣布，17个电动车电池技术开发项目入选其资助计划，这些项目包括提升电池动力性能、降低成本、提高充电效率及更好地循环利用废旧电池等。

　　这项资助计划共涉及1000万英镑（1美元约合0.7英镑），项目由多个企业和研究机构开展。研究与创新署负责该资助计划的托尼·哈珀说，将继续支持电池供应链上不同企业开发相关技术，推动英国在该领域的科研和创新。

　　英国政府计划到2030年禁止销售新的汽油和柴油汽车，到2035年禁止销售混合动力汽车。同时，汽车制造商在整个欧洲也面临更加严格的碳排放规则，这也促使汽车厂商向电动汽车业务加速转型。英国商务部发言人表示，生产电动汽车的关键是电池，在这一领域，英国一直处于相对落后状态，高质量电池生产能力对于英国制造业的增长和绿色转型至关重要。

　　除出台相关资助计划外，建设兆瓦级电池工厂也是英国政府的一项重要举措。

　　英国电动车电池初创企业沃特公司计划在港口城市布莱斯开设占地95公顷的工厂，预计该工厂到2027年将拥有30千兆瓦时产能。这家工厂计划使用可再生能源，将在挪威水力发电产生的能源，通过海底电缆传输至720公里外的布莱斯。沃特公司希望打造世界最清洁、最环保的电池工厂之一。

　　有分析认为，英国建设大型电池工厂也是出于保障就业需要。一项调研显示，随着汽车制造商放弃汽油和柴油汽车生产，如不建设新的电池厂，英国可能失去10万个工作岗位。而到2040年，英国预计建成7个超级工厂，可解决多达22万人的就业问题。

　　英国要大力推动电池工厂建设，解决资金来源是重要前提。政府承诺投入10亿英镑帮助建造电池工厂，但这远不能满足实际需求。沃特公司电池工厂总投资高达26亿英镑，是英国有史以来最大的工业投资之一，但目前仍面临巨大资金缺口。沃特公司正考虑在伦敦证券交易所上市，为该项目融资。

　　（本报伦敦8月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年08月03日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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