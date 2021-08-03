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世界自然基金会报告指出——

发达国家食物浪费现象严重

2021年08月03日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报布鲁塞尔8月2日电  （记者牛瑞飞）世界自然基金会日前发布的一份研究报告指出，全球每年有40%的食物未被食用，总计约为25亿吨。报告显示，美国和欧洲等发达国家食品浪费问题尤为严重。发达国家农场中被浪费的食物占全球总量的58%，人均农场食物损失明显高于发展中国家。报告呼吁相关国家政府和食品公司针对食物浪费问题采取措施。

　　美国垃圾处理公司RTS发布的最新报告显示，美国人丢弃的食物比其他任何国家都多，占美国食物供应总量的30%—40%。造成浪费的主要原因是消费者过量购买食物，有些食物还没来得及消耗就被丢弃。数据显示，在欧洲被浪费的食物中，蔬菜浪费尤为严重。很多仅因为外形不够美观，在采摘供应环节就被淘汰掉。

　　荷兰瓦格宁根大学一项最新研究指出，市场因素是造成发达国家食物浪费的重要原因。归根结底，要让消费者树立正确的食物评判标准，更关注口感与营养，而不是过分追求外表的美观。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月03日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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