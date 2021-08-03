本报驻泰国记者 孙广勇

近日，泰国第一家专门面向残疾人新冠肺炎确诊患者的医院——诗琳通国家医学康复研究所投入运行。

疫情发生前，研究所除了开设青少年科技营外，也为弱势群体和特殊群体举办相关活动，在照顾残障人士方面积累了较多经验。改造后，这里主要收治新冠肺炎轻症和中症患者。病人一旦出现严重症状，将迅速转院至医疗资源更完善的综合性医院救治。

当前，泰国面临新一轮疫情挑战，医疗系统承受巨大压力，残疾人患者就医面临更多现实困难。为解决这一特殊群体的燃眉之急、有效提升该研究所收治能力，泰国政府积极协调多个部门进行支持：卫生部直接管理运营；高等教育与科研创新部提供技术与设备支持，如手语翻译系统、远程诊疗系统、遥控推车、无接触式电梯以及便携式治疗仪；社会发展与人类安全部负责接收患者。

目前该研究所可用的病床有113张。一名在这里接受治疗的视障患者对媒体说：“我在这里受到很好的照顾和治疗。相信我们一定可以战胜疫情。”

泰国社会发展与人类安全部促进与发展残疾人生活质量厅厅长萨兰帕介绍说，他们将全力保障残疾人患者的生命安全和身体健康。“我们与患者保持沟通，缓解他们的焦虑情绪，提供入院和居家隔离期间所需的生活用品，并提供工作技能培训帮助等。”疫情防控期间，该机构已经开通专门针对老、幼、残等群体的24小时服务热线电话，并建立了针对没有监护人的未成年人服务中心、残疾人康复中心，为无人照顾的老年人设立老年公寓等。

该研究所副所长布萨功表示，残障人士需要比普通病人更悉心的照顾。“社会各界的合作与支持，是这些特殊人群不被忽视的重要因素。大家共同努力更好救治患者。”

（本报曼谷8月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月03日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)