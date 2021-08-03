本报记者 俞懿春

回想起1997年初次到访上海时的情景，新加坡驻华大使吕德耀说，“当时浦东最引人注目的建筑就是东方明珠电视塔”。如今，当他再次从外滩眺望黄浦江对岸，看到陆家嘴的高楼大厦鳞次栉比，连连感叹“浦东发展提速如此之快”“中国经济发展如此之快”。

接受采访时，吕德耀刚从上海回到北京。他赴上海出席了中国第九家来福士商场开业仪式和上海莱佛士医院的试运营仪式，这两家实体机构均由新加坡企业参与开发建设。“这对新加坡企业来说是很棒的投资机会。多年来，中国与新加坡开创了互惠互利的合作局面。”吕德耀表示。

从2019年11月担任新加坡驻华大使以来，吕德耀走访了中国不少地方。2020年11月，吕德耀参观了广东省与新加坡政府共同打造的中新广州知识城。11年前，他曾参加知识城的奠基仪式。今天的知识城在前期双方合作基础上，已升级为国家级双边合作项目，成为两国共建“一带一路”的新亮点、新加坡参与粤港澳大湾区建设的新平台。

今年6月，吕德耀访问了中新天津生态城。静湖湖畔芦苇随风摇曳，水鸟不时从清澈的湖面划过，街道绿树成荫，家门口的生态文明建设为居民带来实惠。全自动化图书馆、智能交通管理系统、为年长居民配备的运动传感手环等，已成为生态城标配的智能场景应用。十几年来，中新两国合作探索资源约束条件下城市的可持续发展新路，生态城建成并开放公园38个。吕德耀为这样的合作成果频频点赞。

“多年来，新加坡参与、贡献并受益于中国的发展。”在吕德耀看来，与中国各层面加强交流，可以让新加坡更好地把握中国市场机遇。吕德耀以中新第三个政府间合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目为例说，该项目的启动是因为新方认识和了解到中国正在进行的西部大开发战略，所以积极鼓励更多投资者向中国中西部投资。

不久前，中国与新加坡签署关于实施青年实习交流计划的谅解备忘录。根据计划，两国每年将各派最多500名学生到对方国家实习。“这项计划让我们很兴奋。”吕德耀说，在华实习经历将让新加坡大学生亲身感受到中国发展和中国机遇，希望他们从新中合作中汲取宝贵经验，并将这些经验带回新加坡。

去年是中新建交30周年。“疫情没有阻挡新中之间一直保持的坦诚交流与良好合作。”展望未来，吕德耀期待两国继续展开全方位合作。“无论在数字技术、智能领域，还是在医疗保健、老年护理等方面，新中合作拥有广阔空间。”

今年是中国共产党成立100周年，参观有关中国共产党历史的展览让吕德耀深有感触。“在中国共产党坚强领导下，中国经济社会建设取得巨大成就，尤其是彻底消除绝对贫困，实现了全面建成小康社会的奋斗目标。正因如此，中国人民对中国共产党的领导感到无比自豪。”

《 人民日报 》（ 2021年08月03日 17 版）

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