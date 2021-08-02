人民网努尔苏丹8月2日电 （记者周翰博）据塔吉克斯坦“霍瓦尔”国家通讯社报道，在军事合作和业已达成的协议框架下，塔吉克斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦三国联合军事演习于8月1日正式启动。本次演习的地点位于塔境内哈特隆州的哈尔布—迈东靶场，距离阿富汗边境约20公里。

报道援引塔国防部新闻中心负责人的话指出，此次演习共出动2000余名官兵、25架作战和运输飞行器以及约300件套现代化武器装备，演习将持续至8月10日。举行大规模联合军事演习的目的包括：对边境地区局势不稳定情况下军队执行各类任务的能力进行有效检验；通过组织与持续变化的威胁相关的军事战术行动以及协同联动，提高三国武装力量的单兵作战能力；在实施军事演习和部队动员过程中研究、熟悉地理情况，以便在塔边境地区、草原环境和偏远山区开展反恐行动。

据悉，为应对阿富汗紧张局势带来的威胁，中亚邻国近期相继采取了一系列军事行动。塔吉克斯坦总统拉赫蒙7月初命令国防部动员2万名预备役人员，巩固边防能力。乌兹别克斯坦向乌阿边境地区增派了部队，并部署了新的武器装备。此外，7月26日—30日，塔乌两国武装部队在乌境内举行了“战斗友谊—2021”特种战术演习。

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