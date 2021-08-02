海外网8月2日电 俄罗斯“自由媒体”网站7月31日发表题为《新冠病毒源头——美国德特里克堡？》的文章，梳理了美国疫情暴发时间线，指出德特里克堡实验室在新冠疫情暴发前关闭并不是一个巧合。

德特里克堡是位于美国马里兰州的军事生物实验室。文章提到，2019年新冠疫情暴发前夕，德特里克堡周围发生了很多奇怪的事情。首先，该实验室本身就是一个地狱般存在，那里保存有大量二战时期的细菌武器研究样本。其次，德特里克堡在疫情暴发前被紧急关闭，这一决定并非凭空而来，而是在马里兰州出现“不明肺炎”病例后做出的。

2019年7月，德特里克堡附近两所养老院出现首批“不明肺炎”病例。与此同时，美国疾控中心官网发布了一则关闭德特里克堡实验室的消息。文章进而提出质疑，“一个有‘科学潜力’查明疾病来源的实验室被突然关闭，而不是参与疫苗研发，这很奇怪。”

文章称，“不明肺炎”随后在美国迅速蔓延，但一些信息很可能没有公开甚至被掩盖。2019年9月，马里兰州疾控中心发布报告显示，“不明肺炎”与电子烟有关。威斯康星州和弗吉尼亚州等地开始出现大量“电子烟肺炎病例”。该消息公布后不久，即2019年秋季，一种未命名的冠状病毒也开始在美国传播。美国国立卫生研究院数据指出，2020年初从美国各地收集的2.4万份血液样本中，检测出部分样本带有新冠病毒抗体。

《今日美国》和《棕榈滩邮报》等美媒公布了更多具体数据。比如，佛罗里达州卫生部网站曾显示，2020年1月和2月，当地出现过171名有新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果呈阳性的患者，这171例病例均无中国旅行史。由此可见，新冠病毒在美出现时间很可能早于中国。

“德特里克堡关闭与‘不明肺炎’扩散并不是巧合。或许正是这个秘密实验室的生物材料泄漏导致‘电子烟肺炎’暴发。”文章最后指出，尽管美国政府以“国家安全威胁”为借口，拒绝公开调查马里兰州最初感染情况，但华盛顿不可能永远忽视这个问题，新冠疫情暴发的原因迟早会真相大白。（海外网 张琪）

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