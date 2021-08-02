一段时间以来，美国背离科学和事实，对病毒溯源问题大搞政治化和污名化，甚至大搞胁迫，不择手段干扰国际溯源研究合作，已经对国际合作抗疫造成严重影响。

面对专家学者的驳斥，他们顾左右而言他；面对全球团结合作的呼声，他们置若罔闻。全人类将病毒和疫情当作最大的敌人，美国却总是将“枪口”偷偷指向抗疫的“队友”。

考虑到以往美国的“不良记录”，有网友已经开始推测其下一步的“剧本”了。他们会不会像当年对伊拉克一样又搞个“洗衣粉事件”？会不会又自编自导自演一出令人贻笑大方的“闹剧”？如果每说一句谎言鼻子就变长20厘米，你猜现在美国的鼻子能绕地球几圈？

或许美国坚信“谎言重复一千遍就会变成真理”，但不知道他们听没听过“狼来了”的故事。当一次又一次用拙劣的谎言欺骗世人，失去的只会是全世界的信任，得到的只会是旁人的冷笑与鄙夷。

希望某些政客好好想一想，自己的政治目的和人们的生命健康比起来，究竟孰重孰轻？栽赃陷害所谓的“竞争对手”和携手战胜威胁全人类的病毒和疫情，究竟哪个重要？

倘若能将抹黑他人编造谎言的精力用在抗疫工作中，多少人将可以不用承受失去亲人的痛苦？多少人将可以不用再因疫情而惶惶不可终日？多少人将可以重新恢复昔日正常且快乐的生活？

这道选择题很难做吗？并不难！只需少一点私心和恶意，多一点人性与善良！

(责编：郝江震、岳弘彬)