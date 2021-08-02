人民网北京8月2日电 （记者曲颂）以“创新引领 数据驱动――建设全球数字经济标杆城市”为主题的2021全球数字经济大会，于8月2日至3日在北京国家会议中心举办。中欧数字协会主席鲁乙己在论坛发言中表示，中国数字经济的快速发展，以及全球领先的中国数字企业的崛起，给欧洲留下了深刻的印象，为中欧合作共赢提供了新机遇。

鲁乙己表示，如今，中国被视为电子商务、金融科技、人工智能、机器人等前沿领域的潮流引领者。来自中国的服务型机器人在欧洲的餐馆、酒店、咖啡馆等服务行业有很大的应用潜力。他表示，中国的数字化发展趋势在未来十年很可能会延续下去。中国科技企业搭建起的生态系统为供应商提供了接触大量消费者的快速通道。

鲁乙己指出，国际化的中国数字企业与潜在欧洲合作伙伴之间，寻求合作共赢时要考虑一系列限制因素。数据隐私、网络安全等涉及数字规则的相关问题仍亟待解决。确保贸易和投资的自由开放、促进最佳实践和伙伴间的交流是驱动全球数字经济创新的关键。

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