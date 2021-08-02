活动现场。人民网记者 薛丹摄

人民网大马士革8月2日电 （记者薛丹）当地时间8月1日，中国驻叙利亚大使馆举办招待会，庆祝中国人民解放军建军94周年、中叙两国建交65周年。来宾们高度评价两国关系和未来合作前景，并对中国国防成就、中国为世界和平做出的贡献表示高度赞赏。

中国驻叙利亚大使冯飚在活动上致辞。人民网记者 薛丹摄

中国驻叙利亚大使冯飚在致辞中说，建交65年来，中叙两国始终秉持“丝路精神”，相互理解，相互支持，成就了不平凡的中叙友谊，成为不同地域、不同文化、不同制度国家间友好关系的典范。

冯飚表示，近年来，随着国际和地区形势演变，两军合作内涵不断丰富、范围不断拓展，特别是在反恐等领域的务实合作取得了新的重要进展，为捍卫两国安全和发展利益发挥了积极作用。

叙利亚外长梅克达德在活动上致辞。人民网记者 薛丹摄

叙利亚外长梅克达德在致辞中表示，叙中两国和两国军队间的关系具有深厚基础，倡导共同合作，两国、两国人民和两国军队间的关系日益深化且具有远大前景。

1956年8月1日，中叙宣布建立大使级外交关系，叙利亚成为与中国最早建交的阿拉伯国家之一。

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