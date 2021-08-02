新华社北京8月2日电 题：溯源新冠病毒须及时消杀“政治病毒”

新华社记者韩冰

近来，一些美国政客在新冠病毒溯源问题上大搞政治操弄，企图绑架世界卫生组织，实施将矛头对准中国的所谓第二阶段溯源计划。美方的政治操弄，妨害新冠病毒溯源研究科学开展，毒化国际抗疫合作氛围。国际社会应携手及时消杀美方散布的“政治病毒”，为新冠病毒溯源提供健康的政治和舆论环境。

新冠病毒溯源应坚持科学严谨的态度、实事求是的精神。去年至今，美方屡屡罔顾事实、信口雌黄，散布“武汉实验室泄漏论”、中方“隐瞒数据论”等谬论，干扰新冠病毒溯源工作，受到多个国家和地区的科学家、政治及媒体人士的质疑或驳斥。美方无耻造谣的歪风邪气不可长。下一阶段的溯源研究，应坚持基于证据、专家主导、不受干涉，按照3月底公布的中国-世卫组织溯源联合研究报告建议，推动在全球多国多地范围开展溯源研究，避免美式谎言把全球病毒溯源研究引入歧途。

应警惕美方不择手段绑架世卫组织，针对中国玩“有罪推定”的伎俩。疫情暴发以来，美国成为众目睽睽之下的“抗疫失败国”和“全球疫情扩散国”。今年美国重返世卫组织后，不思积极开展国际抗疫合作，反而处心积虑借此平台散布“政治病毒”，企图把世卫组织塑造成推诿卸责、打压中国的政治工具。在美方施压下，世卫组织秘书处提供的供成员国讨论的第二阶段溯源计划丧失应有的科学和合作精神，充斥着政治化的味道，多国对此表示严重关切和反对。事实早已暴露美方缺乏担当、精致利己的自私本性，其抹黑中国的伎俩被世人看穿，注定难以得逞。

应支持正义理性，让有识之士免于美式“溯源恐怖主义”的霸凌。一段时间以来，美方四处挥舞“黑手”，通过胁迫、施压等方式，妄图使科学家在其霸权、霸凌面前低头，逼迫他们支持“武汉实验室泄漏论”之类谬论。据媒体报道，许多不愿屈服的科学人士因此饱受人身攻击和谩骂威胁，有的专家不得不辞职以维护其坚守的科学立场。美方散布的病毒污名化言论，还导致美国和西方个别国家反亚裔情绪高涨，众多亚裔遭受无端歧视、压迫甚至人身威胁，生活在恐怖与不安中。美方行径严重侵犯人权，再次暴露其所谓“人权卫道士”的虚伪面目，应受到国际社会的共同谴责和抵制。

为了人类的健康福祉，新冠病毒要及时消杀，而隐藏得更深的“政治病毒”更须及时消杀。溯源是严肃的科学问题，正确溯源有助人类未来更好防范重大疫情风险。反对政治操弄病毒溯源是国际社会的普遍共识和一致态度。美方在病毒溯源问题上肆意政治操弄注定不得人心、失道寡助，美方抹黑打压中国的险恶图谋也注定竹篮打水一场空。

(责编：于洋、吴成良)